Lucas Beltrán ve la luz en el Valencia CF

El planteamiento conservador con las molestias de Lucas Beltrán en el tendón rotuliano empieza a dar sus frutos. El futbolista argentino, que viene de perderse los últimos tres partidos cuando estaba en su mejor momento, volvió a entrenar este miércoles con el resto del grupo y ya ve la luz después de casi un mes 'KO'.

El mediapunta tenía unas incómodas molestias en la rodilla que le impedían incorporarse al equipo para trabajar con normalidad. En plena plaga de lesiones, el argentnino retrasó una vuelta al equipo que ya es un hecho. La idea es que pueda estar para la visita a Oviedo de este mismo fin de semana, pero habrá que ver cómo se adapta al trabajo grupal.

Trivote o mediapunta, la gran pregunta

Su vuelta supone una duda para Carlos Corberán, que ante su ausencia planteó un trivote en el centro del campo compuesto por Guido Rodríguez, Filip Ugrinoc y Javi Guerra, prescindiendo de la figura del segundo punta o '10' clásico para poblar más la medular.

Javi Guerra después del primer gol del empate / LaLiga

Estaba en un buen momento antes de la lesión

Los resultados en estos partidos han sido buenos con dos victorias y una derrota, pero es cierto que Beltrán estaba siendo posiblemente el jugador más en forma del equipo, por lo que habrá que ver por qué opción opta Corberán, si dar continuidad al equipo de los últimos dos triunfos o reincorporar al argentino.