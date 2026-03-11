Sergi Canós da pistas sobre su futuro en el Valencia CF

La llegada de Fran Escribá al José Zorrilla le ha cambiado la cara a Sergi Canós Tenés. El extremo valenciano ha recuperado la sonrisa después de unos inicios muy complicados en Pucela. Siendo importante, marcando un gol y contribuyendo a la reacción de un equipo que vivía en la más absoluta crisis.

El futbolista de Nules está cedido en el combinado blanquivioleta hasta final de temporada y no hay ninguna cláusula de compra en su contrato. El Valencia CF, no obstante, no cuenta con él para el próximo curso, en el que acaba contrato, por lo que está receptivo a facilitarle una salida.

"Disfrutando mucho del fútbol"

A este respecto, Sergi fue preguntado en Cadena SER Valladolid por si le gustaría seguir y dio una pista sobre sus deseos: "Sinceramente no estoy pensando nada del año que viene. Yo estoy ahora disfrutando mucho del fútbol. Tengo muchas ganas del sábado de ver otra vez a al José Zorrilla como lo vi el otro día contra el Huesca, porque mira, se me ponen los pelos de punta porque sí que es verdad que no le hemos dado las alegrías que la afición se merece este año, y creo que el otro día fue como un alivio para todos", desviando el foco al corto plazo, pero dejando patente que está en un gran momento después de años de bloqueo.

El futbolista castellonense se mostró con muchas ganas de jugar el próximo fin de semana después de gozar de tres titularidades cosecutivas. Asimismo, dejó clara su opinión sobre el Real Valladolid: "Somos un equipazo", mostrando confianza de cara a los partidos que vienen por delante.

Sergi Canós Tenés dedicando el gol a su madre / RVLL

Por fin con confianza

Canós confesó hace semanas la mala racha que había pasado después de marcar su gol más especial con dedicatoria a su madre y ya dio pinceladas sobre el cambio que le suponía la llegada de Escribá: " El míster me ha dado confianza y el partido me ha servido para demostrar quién soy. Noto que he vuelto a ser yo. El Real Valladolid tiene que ir a ganar a todos los campos, pero especialmente hoy con el míster. Le hemos echado mucha energía. Tenemos que irnos contentos con la imagen, pero el punto nos sabe a poco", dijo.