Así sufrió Quique Sánchez Flores la remontada del Valencia CF en Mestalla

Quique Sánchez Flores debutó el pasado domingo como nuevo entrenador del Deportivo Alavés y lo hizo en la que fue su casa, Mestalla. El Valencia CF y el conjunto babazorro disputaron un partido agónico con el cartel de 'final' por la salvación y, como no podía ser de otra manera, el nuevo entrenador blanquiazul lo vivió con el mayor de los sufrimientos.

Además, el desenlace de la contienda no ayudó precisamente a la tranquilidad de Quique. Su Alavés tocó los tres puntos y pudo metérselos en el bolsillo definitivamente con una acción clamorosa de Mariano, a quien le dio la oportunidad de jugar tras tres meses sin vestirse de corto, pero el delantero erró de manera inexplicable y dio vida a un Valencia que no desaprovechó el regalo.

El Valencia CF con 32 puntos respira del descenso que marca el Mallorca con 25 / Valencia CF

El sufrimiento de Quique, en imágenes

Las cámaras de El Día Después de Movistar + estuvieron muy pendientes del primer partido de Quique al frente del Alavés y pudieron documentar toda la sencuencia final del partido desde que el técnico decide introducir a Mariano dentro del campo hasta que Hugo Duro anotó el gol de la remontada.

"Llama a Mariano, sí sí, a Mariano", le decía Quique Sánchez Flores a su asistente. El ariete dominicano iba a volver a vestirse de corto tras un periodo de tres meses en los que no dispuso de minutos por decisión técnica de Coudet, exentrenador del Alavés. Quique quiso empezar con buen pie y recuperar a un soldado para la causa, y a punto estuvo de conseguirlo, pero, por cuestión de detalles, su apuesta terminó convirtiéndose en el inicio de la remontada valencianista.

Con 1-2 en el marcador y el Valencia dejando espacios en busca de la remontada, el Alavés montó una buena contra y Lucas Boyé habilitó a Mariano en una posición propicia para marcar el tercero, pero el delantero ni siquiera llegó a rematar por su terrorífico control. Quique, desde la banda, se llevó las manos a la cabeza ante la oportunidad perdida de arrancar su andadura en Vitoria con tres puntos vitales.

Hugo Duro puso la puntilla

El golpe definitivo llegó primero con el gol de Cömert y, más adelante, con le penalti provocado y transformado por Hugo Duro. La imagen de Quique en la banda era de resignación y quién sabe si arrepentimiento por alguna decisión.