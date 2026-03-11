Thiago Fernández manda un aviso al Valencia CF antes de la visita al Real Oviedo

El Valencia CF visita este sábado el Carlos Tartiere para medirse al Real Oviedo en lo que será la enésima final consecutiva para ambos conjuntos. La situación, eso sí, es infinitamente más comprometida para el conjunto ovetense, cuya distancia con la salvación es difícilmente salvable a estas alturas de la temporada, mientras el equipo blanquienegro ha dado un paso al frente en las últimas semanas con un par de victorias que han impulsado al equipo en la clasificación.

Pero a pesar de tenerlo todo en contra, en Oviedo nadie tira la toalla y eso se ha encargado de recordarlo este miércoles Thiago Fernández, futbolista del Real Oviedo. El centrocampista argentino, que disfrutó el pasado fin de semana su primera titularidad con su nuevo club, ha analizado la situación del equipo y, lejos de tirar la toalla, ha mandado un aviso a todos los equipos que aún deben jugar contra ellos: no van a regalar puntos.

"Hasta que los números digan que no"

"Somos profesionales y, hasta que los números nos digan que no, tendremos esperanza. El ambiente del Tartiere sigue siendo buenísimo y solo podemos decir que sigan creyendo", dejó claro Thiago Fernández sobre la situación del equipo. Sobre la crisis deportiva del equipo, afirmó que "no creo que sea miedo. Estamos en una liga en la que todos los equipos son muy buenos, con jugadores de mucha jerarquía".

Elogios al Valencia de Carlos Corberán

Thiago también habló del próximo rival del Oviedo, el Valencia CF, al cual elogió: "Históricamente, el Valencia es un grande del fútbol español. Me tocó estar cerca de Valencia en enero al entrenar con el Villarreal y es un equipo que lleva semanas levantándose. Tiene jugadores de jerarquía y saben a lo que juegan, aunque pueda gustar más o menos".

Oviedo's midfielder Alberto Reina (L) celebrates with teammate Thiago Fernandez (R) after scoring the 0-1 goal during the LaLiga soccer match between RCD Espanyol and Real Oviedo at RCDE Stadium in Barcelona, Spain, 09 March 2026. EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

Sobre el partido, dijo que "siempre urge conseguir una victoria en nuestra situación. Es una final muy clara porque ellos también han estado abajo en la tabla. Si ganamos en casa podemos hacer bueno este punto".