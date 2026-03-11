El Valencia CF rompe con la remontada ante el Alavés su gran problema de la temporada

Después de seis años de ausencia en las competiciones europeas y con su equipo habituándose a convivir en la zona media baja de la clasificación, la euforia desatada el domingo en Mestalla con la remontada contra el Deportivo Alavés evidencia el deseo de volver a mirar hacia arriba que tiene el valencianismo.

Han pasado 20 jornadas para ver al Valencia CF en la duodécima posición de la tabla. Precisamente, a finales de septiembre cayó una plaza tras la derrota en Mestalla frente al Real Oviedo (1-2) que originó la gran crisis que ha vivido el equipo de Carlos Corberán en la presente temporada.

Los ovetenses, con goles de Ilic y el ya ausente Salomón Rondón, remontaron el tanto inicial de Arnaut Danjuma, quien falló posteriormente un penalti y no ha vuelto a festejar un gol en la Liga desde aquel día. Cinco meses más tarde, quien obró la remontada fue el Valencia a costa del Alavés (3-2) en un partido que deja señales para la esperanza de poder seguir recuperando posiciones hacia la primera mitad de la clasificación de Primera división.

La señal más evidente es la de la primera remontada más de tres años después de aquella al Real Valladolid con gol final de Javi Guerra en la agónica temporada 2022/23 (2-1). No obstante, hay otra menos manifiesta, pero más importante en cuanto a que confirma una mejor que el equipo valencianista llevaba tiempo persiguiendo. Contra el Alavés, el Valencia completó el partido de la temporada con más remates a portería. Ocho. Desde el primero, de Largie Ramazani a las manos de Antonio Sivera, hasta el último, el remate de Umar Sadiq tras una jugada 'maradoniana' que terminó estrellándose en la pierna del portero de Xàbia.

Uno de los debes del Valencia de Corberán a lo largo de este curso está siendo el insuficiente caudal ofensivo. Una constante que se ha mantenido mientras en defensa se reducían los agujeros y, en consecuencia, el número de goles encajados. Lo que permitía una versión más competitiva del equipo que la mostrada en la primera vuelta, pero a la que le faltaba más poderío en ataque. Victorias como las cosechadas frente a Osasuna, Levante, Espanyol o Getafe se fomentaron en la eficacia de enviar al fondo de la red alguno de los pocos disparos que encontraban los tres palos.

Por fin, el pasado domingo, la tendencia dio un vuelco y el mayor flujo de ataque que ha conllevado la sociedad Sadiq-Ramazani y el paso adelante de Javi Guerra y Filip Ugrinic ocasionó fuego real de modo sostenido. Ante el rival babazorro, Ramazani encabezó los disparos a portería (3), seguido de Sadiq (1), Guerra (1) o Ugrinici (1), quienes dejaron el testigo ofensivo en la recta final a Hugo Duro (1), Danjuma (1) o un inesperado Eray Cömert.

El Valencia dispara más: 19 remates y ochmarao a portería

Frente al Alavés, sin embargo, algo cambió. El equipo con el peor porcentaje de remates a puerta, el Valencia (26,4 %) parecía otro firmando un partido totalmente distinto a lo visto hasta la fecha. Con 19 remates totales, ocho a portería y uno al poste, los blanquinegros alcanzaron el 42 %, un registro por ejemplo superior a la media con la que el Atlético de Madrid (40,9 %) lidera este ranking en LaLiga.

El 42 % de remates entre los límites del arco es el porcentaje más elevado del Valencia en toda la temporada en partidos en los que ha conseguido rebasar la barrera de los diez remates totales. De hecho, solo en dos ocasiones el conjunto de Mestalla ha llegado a 19 remates. Además de ante el Alavés, contra el Girona en Montilivi. Entonces, el 4 de octubre, los blanquinegros rozaron también la remontada en una notable segunda parte, aunque en los instantes finales el choque se decantó del lado gerundense con un tanto de Arnau. El Valencia logró embocar a palos seis intentos.

Los únicos encuentros en los que el equipo valencianista ha igualado o rebasado el 50 % de remates a puerta sucedieron siempre con un número total que no superó los diez chuts. Frente al Espanyol (3-2), el Getafe (1-0) y en la triste goleada sufrida ante el Barcelona (6-0).

Largie Ramazani, tras la victoria ante el Alavés / LaLiga

El impacto de Sadiq y la mejora ofensiva del Valencia

Lo hecho por los blanquinegros contra el Alavés puede ser el comienzo de un cambio real en la productividad ofensiva del Valencia. Así lo muestra la comparativa de los ocho remates a puerta con los pobres resultados, en este apartado, de partidos precedentes: uno solo contra Osasuna, el tanto de penalti de Ramazani, tras 14 intentos, los tres en Vila-real, los dos en el Ciutat de València, el cero absoluto contra el Real Madrid, los tres en Copa ante el Athletic en 11 remates totales o los cuatro de 15 frente al Betis.

Sin duda, un hombre clave hacia este cambio puede ser el nigeriano Sadiq, fichado en enero y que acumula diez partidos desde su redebut con la camiseta blanquinegra. En ese tiempo ya se encuentra entre los futbolistas del equipo con más ocasiones claras generadas (3). Salta a la vista como Sadiq y su amigo Ramazani han agitado la ofensiva del Valencia. El equipo ha ascendido en la lista de equipos con más remates totales, ahora es el undécimo con 307. El ex de la Real Sociedad se presume como el jugador ideal para seguir con la escalada, afinar la puntería y sacar al Valencia de los últimos lugares en cuanto a remates a puerta, donde es penúltimo con 81, solo por delante del Getafe de José Bordalás, que suma 76.

Estadística de remates totales y a portería en los 28 partidos oficiales jugados contra rivales de Primera. Por tercera vez, el equipo alcanzó los tres goles en un encuentro, las dos veces anteriores en esta campaña 2025/26 llegaron ante el Getafe, en la tercera jornada de LaLiga, y el 24 de enero, en la jornada 21, ante el Espanyol con idéntico resultado y desenlace desde el punto de penalti.

Real Sociedad (1-1) 18/2

Osasuna (1-0) 4/1

Getafe (3-0) 7/4

Barcelona (6-0) 2/1

Athletic (2-0) 13/5

Espanyol (2-2) 5/2

Oviedo (1-2) 16/5

Girona (2-1) 19/6

Alavés (0-0) 5/2

Villarreal (0-2) 15/3

Real Madrid (4-0) 4/1

Betis (1-1) 17/4

Levante (1-0) 14/3

Rayo Vallecano (1-1) 10/2

Sevilla (1-1) 11/3

Atlético Madrid (2-1) 13/2

Mallorca (1-1) 17/2

Celta (4-1) 16/5

Elche (1-1) 16/4

Getafe (0-1) 7/1

Espanyol (3-2) 10/5

Betis (2-1) 15/4

Athletic (1-2) Copa 11/3

Real Madrid (0-2) 7/0

Levante (0-2) 5/2

Villarreal (2-1) 8/3

Osasuna (1-0) 14/1

