Rajada de un exjugador contra Claudio Ranieri: "Como persona es un desastre"

Claudio Ranieri es uno de los grandes entrenadores europeos en las últimas décadas. Nadie duda del éxito profesional del técnico italiano, que cuenta con una gran cantidad de gestas deportivas desde los banquillos y es que ha ganado títulos en diferentes categorías y países.

Con dos etapas en el Valencia CF, dejó un gran recuerdo en los aficionados y la memoria colectiva de Mestalla le tiene en un pedestal, dejando un cuarto puesto en la temporada 98/99 como su mejor campaña liguera en España en un curso en el que ganó también la Copa Intertoto y la Copa del Rey. En su segunda etapa, allá por 2004, se hizo con la Supercopa de Europa.

A sus 74 años, Claudio Ranieri trabaja para la Roma, donde ha pasado en tres etapas diferentes por el banquillo. Quiere un retiro tranquilo, aunque sabe que en cualquier momento le pueden volver a pedir un regreso al día a día de los entrenamientos, viajes y partidos. Veremos. En cualquier caso, este martes volvió a la actualidad tras las duras palabras que le dedicó uno de sus exfutbolistas en una entrevista con 'Offsiders'.

Debemos retroceder una década en el tiempo para conocer la historia a la que hace mención el hispano argentino Leo Ulloa. El delantero, ya retirado, llegó al CD Castellón antes de fichar por la UD Almería y emprender su experiencia en la Premier con Brighton primero y Leicester después. Pachuca y Rayo Vallecano fueron sus últimos equipos, pero donde verdaderamente rindió fue en tierras almerienses (28 goles en 38 partidos). Una temporada y media en Brighton hizo que el Leicester se fijara en él y abonara 10 kilos por un jugador más que cumplidor en la Championship. Tras un año de Ulloa en el King Power Stadium llegó Ranieri... y ahí empezó su historia.

El delantero cargó contra el italiano al calificarlo como un "desastre de persona". "Fue una locura cuando lo ves en retrospectiva. Te salvaste de pedo y después sales campeón", confiesa el argentino, cuyo rol cambió bastante ya que "viene Ranieri, yo había hecho 12-13 goles en la temporada, y me sienta y me dice "se que fuiste el goleador del equipo, pero voy a cambiar el esquema. Al hacerlo necesito correr a las espaldas de los centrales, necesito poner a Vardy. Vas a jugar menos, pero vas a jugar".

Las ideas de Ranieri calaron rápido en el equipo y afición, pero no tanto con Ulloa, que fue el que perdió protagonismo en beneficio de Vardy, jugador revelación en Europa. "Quería alguien más rápido. Íbamos a defender más atrás para correr a la espalda del rival. Empezó a defender bien. A uno no le gusta salir, pero cuando te lo dicen de frente, listo. Le dije que me iba a preparar para lo que tocara", indica Ulloa, que destaca que "la defensa anduvo del carajo, la armó muy bien. Ranieri como técnico muy bueno, como persona un desastre. En Leicester como técnico lo hizo muy bien. Cambió y funcionó. Entraba casi todos los partidos 20-30 minutos pero el juego que hicimos nos dio resultado. El cambio fue brutal pero fue buenísimo".

El equipo salió campeón y las expectativas se multiplicaron. Ulloa quería jugar más y recibió varias ofertas, pero acusa a Ranieri de hacerle una jugarreta. "Estábamos en Los Ángeles y tenía dos ofertas de dos clubs de Premier League que me doblaban el salario y tenía oportunidad de jugar. Empiezo a llevarme muy mal con Ranieri porque cuando me dijo de forma frontal que no iba a jugar, lo acepté porque fue franco. En esta situación no me dejan salir, no quería. Le digo 'Claudio, tengo otras dos ofertas para jugar, ganar dinero y continuidad'. Me dijo 'quiero que te quedes conmigo porque te necesito. Jugaremos Champions, Premier y las dos Copas. Tendrás muchos más minutos'. Y me dice que no va a traer a nadie. No estaba del todo convencido pero me valía, me esperaba pues una oferta de renovación".

"No me llegaba la oferta de renovación y el último día de mercado pagan 30 millones por Slimani. El último día. Yo estaba... Traen a Slimani, no voy a jugar. Es otro en mi posición. Me voy para su oficina y le pregunto que es esto. "No, yo no lo sabía, es cosa del club", me dice. Estaba muy enojado, le dije bastantes cosas y me fui a hablar con el director general. No tiene mejor idea de decirme que me podía ir cedido al Brighton. Lo quería agarrar del cogote, dejé pasar dos ofertas. Lo que querían era que yo me quedara porque Slimani y Mahrez se iban a la Copa de África a mitad de año y estarían cubiertos", sentencia el argentino. Consciente de la supuesta jugarreta, el delantero habló con sus compañeros para contarles la situación en primera persona y enfrentarse a Claudio: "Cuando caigo en eso, encaro a Ranieri y le digo que no voy a jugar más para él. Ni ahora ni en diciembre, cuando me necesite. A partir de ahí se empiezan a torcer las cosas, se portó mal conmigo, no como el club, que se portó de diez".

"Dije, me voy a tocar los huevos. Hasta que un día me obliga a entrenar. Salí y era un cono, literal. Antes hablo con los capitanes y les digo, esto no va en contra del grupo, sino que yo no quiero jugar más para Ranieri porque se portó muy mal conmigo. Salgo y digo que no voy a moverme. Me entendían. Salgo, me pasa una pelota por al lado y nada. Yo estaba parado" zanjó. El 23 de febrero Ranieri fue destituido, pero para entonces Ulloa ya había vuelto al Brighton, donde sólo anotó un gol en toda la segunda vuelta.