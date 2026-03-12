Dani Raba busca continuidad frente al equipo que pudo ser su destino

El Valencia CF regresará este domingo al Carlos Tartiere 25 años después para medirse al Real Oviedo en un partido de LaLiga con mucho en juego para ambos conjuntos. El equipo valencianista no visita el feudo carbayón en la máxima categoría desde 2001, por lo que el encuentro supondrá un reencuentro histórico con un estadio que vuelve a acoger un duelo liguero entre ambos.

El conjunto asturiano afronta el choque como colista y con una de sus últimas oportunidades para seguir creyendo en la permanencia. Para los carbayones, sumar los tres puntos ante el Valencia se antoja vital en su intento por mantenerse en la categoría.

Pero el partido también tiene gran importancia para los de Mestalla. El Valencia ve en esta visita una buena ocasión para sumar tres puntos ante un rival directo de la zona baja y continuar alejándose del peligro. Al mismo tiempo, una victoria permitiría a los de Mestalla seguir acercándose a la zona europea de la clasificación, sin perder de vista el objetivo inmediato de consolidar la permanencia.

Rubén Baraja contra el Oviedo / Valencia CF

Como vienen

El conjunto carbayón es colista con 18 puntos tras un balance de tres victorias, nueve empates y quince derrotas. Su último triunfo liguero llegó el 31 de enero ante el Girona (3-2 en el Carlos Tartiere) y desde entonces solo ha sumado un empate, frente a la Real Sociedad (3-3) y otro contra el Espanyol.

El Valencia CF llega duodécimo en Liga con 32 puntos tras encadenar varios resultados positivos, 3 victorias en los últimos 4 partidos, frente a Levante, Osasuna y Alavés.

Momento Raba

El extremo del Valencia CF figuraba entre los nombres que el club contemplaba para abandonar Mestalla durante el pasado mercado de invierno. El futbolista apenas entraba en los planes de Carlos Corberán, que hasta enero solo le había concedido 252 minutos en LaLiga y dos titularidades, una participación muy limitada que situaba su posible salida sobre la mesa, el futuro del atacante parecía lejos de Valencia.

Posible salida en enero

El club valoraba liberar una ficha para facilitar movimientos en la plantilla y el extremo aparecía entre esos futbolistas. Sin embargo, el propio jugador frenó cualquier posibilidad de salida. Pese al interés de varios equipos y a su escaso protagonismo en la primera parte del curso, Raba decidió permanecer en Valencia y apostar por pelear por un sitio en el equipo durante la segunda mitad de la temporada. Algo que parecía muy complicado. Desde el 7 de diciembre, en el encuentro frente al Sevilla, Dani Raba no había vuelto a disputar ni un solo minuto en LaLiga. Su situación dentro de la rotación ofensiva del Valencia CF había pasado a un segundo plano.

De hecho, el extremo cántabro ni siquiera entró en la convocatoria en algunos encuentros recientes, como los disputados frente al Getafe y el Real Betis, lo que reflejaba la complicada situación que atravesaba en los planes de Carlos Corberán.

Noticias relacionadas

Nueva oportunidad

Ahora Carlos Corberán volvió a darle una oportunidad el pasado domingo frente al Deportivo Alavés y el extremo respondió con una actuación sólida. Dani Raba quiere ahora dar continuidad a ese paso adelante precisamente ante uno de los equipos que llamó a su puerta durante el pasado mercado de enero. El cántabro busca aprovechar el momento para hacerse un hueco en la rotación ofensiva del Valencia CF. Su aportación puede dar ese punto extra en el ataque valencianista y aumentar la competencia entre los extremos, un factor que puede ser clave para elevar el nivel del equipo en el tramo final de la temporada. El objetivo inmediato sigue siendo sellar la permanencia cuanto antes, pero en Mestalla tampoco renuncian a mirar hacia arriba si la dinámica acompaña. En ese contexto, la irrupción de Raba podría convertirse en una alternativa ofensiva más para un Valencia que busca sumar argumentos para competir en cada jornada y cumplir todos los objetivos.