Lucas Beltrán le genera un dilema a Carlos Corberán en el Valencia CF

Lucas Beltrán ya ve la luz al final del túnel. Después de tres jornadas consecutivas sin jugar por unas dolencias en el tendón rotuliano, el mediapunta argentino quiere estar en Oviedo. Esta semana se está reincorporando por fin al grupo de manera progresiva y, si todo va bien, estará en al lista para viajar al Carlos Tartiere.

Más allá de si su regreso en óptimas condiciones se da este fin de semana o si se demora una jornada más, la realidad es que en el horizonte aparece ya un dilema para Carlos Corberán, que tendrá que elegir entre mantener el trivote de los últimos partidos o dar entrada de nuevo a Beltrán. El debate tiene muchas aristas.

Estaba en su mejor momento antes de parar

En primer lugar, es cierto que el argentino estaba siendo el jugador más en forma del equipo en los partidos previos a lesionarse. En la mediapunta había encontrado el mejor contexto para aparecer entre líneas, aportar fluidez y un segundo escalón en la línea de presión sobre la salida de pelota en la que se estaba sintiendo cómodo, metiéndose además a Mestalla en el bolsillo en un momento muy delicado.

Hace dos semanas, su hipotético regreso no generaba dudas: cuando volviera sería para ir directamente al once. Ahora el nivel de competencia ha subido un punto por el hecho de que el equipo viene de ganar dos partidos de manera consecutiva apostando por el mismo once, que cambia además la fisionomía táctica del Valencia CF.

Dos victorias con el trivote

Corberán ha optado por juntar a tres en el centro del campo con Guido Rodríguez ejerciendo de ancla y con Filip Urgrinic y Javi Guerra repartiéndose las funciones de elaboración, presión y llegada al balcón del área. Con esta fórmula el Valencia se ha llevado dos triunfos y habrá que ver si el entrenador opta por mantenerla o dar entrada de nuevo a Beltrán.

Javi Guerra, goleador

El gran beneficiado de la vacante que dejó Beltrán ha sido un Javi Guerra que está dando pasos hacia la recuperación de su nivel en una temporada que está siendo muy complicada para él. El centrocampista de Gilet pidió minutos con su gran acción en el derbi contra el Levante, tiró de personalidad en la derrota frente al Villarreal y ha sido titular en los dos triunfos valencianistas, en el último marcando el primer gol del equipo.

Javi Guerra después del primer gol del empate / LaLiga

"Estaba mentalizado de que tenía que llegar al área porque me lo dijo Corberán en la charla antes del partido. (...) Este tipo de goles te ayudan para seguir mejorando y ayudar al equipo", fueron las palabras del canterano analizando el partido en los medios del club.