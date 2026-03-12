Mauricio Pellegrino: "La decisión de Manuel Llorente fue en caliente"

Mauricio Pellegrino es uno de esos nombres que evocan a otra época del Valencia CF. A títulos, a un juego claro y reconocible, a pelear entre los más grandes y en un Valencia CF muy grande (valga la redundancia). El exjugador argentino y actual entrenador en su país ha concedido una entrevista en Esports Migdia de Capital Radio en la que ha hablado de muchos temas de actualidad y otros del pasado valencianista. Su relación con Cúper y Benítez, la irrupción de su hijo en Italia, la actual relación con el grupo de argentinos con el que coincidió en Mestalla, la decisión de Manolo Llorente de prescindir de él, la clave del Valencia de los títulos...

El nivel de su hijo en Italia y su relación con él

Juega al fútbol a nivel profesional. Experiencia muy linda en Italia. Contento y feliz en esta experiencia. Tratando de mejorar en todos los aspectos y viviendo una experiencia muy linda.

Trato de no molestarle mucho. Que uno trace su propio camino. Es difícil que no hablemos de fútbol cuando intercambiamos llamadas o mensajes. Trato de no ser pesado y que pueda dirigir su camino.

Temporada 12/13 como entrenador

Fue un gran aprendizaje porque cuando uno, acá en Argentina hay una frase que dice, "cuando querés sacar a un ídolo de encima ponéle de entrenador". Es como conocer la tarea de entrenador de verdad. Entrenar al Valencia CF siempre fue el lugar de mis sueños. Entrené fútbol base, antes de ser asistente de Benítez. Sí me hizo caer del imaginario de la profesión y verlo, no por quitarle amor a la profesión, sino de un lado menos romántico. Los contratos no tienen demasiado valor. Sí creo que soy mejor que en aquella época. Era un momento del Valencia se comía jamón todos los fines de semana. Toda esa época ahora se valoraría mucho más. Lo viví conscientemente y feliz de haberlo vivido. Muy satisfecho.

Sobre el despido y si le dolió la decisión de Manolo Llorente

Fue un disgusto, claro. Media hora después de un partido. Fue un aprendizaje también para él. La manera... nunca se debe tomar decisiones en caliente. Que fue lo que pasó. También hay que ponerse en la piel del presidente cuando la cancha te empieza a protestar. Es lo que he dicho. El entrenador es un cable que se puede cortar muy fácil. No me lo tomé personal, pero sí con el cargo que ocupaba. A veces hay que echar el entrenador para buscar una reacción del equipo.

Héctor Cúper y Benítez

Héctor me ha marcado a nivel humano y liderazgo. Es un ídolo acá en Lanús antes de ir a Europa y es una persona muy querida. También por mí a nivel personal.

Rafa es una de las personas más capaces que he conocido en la profesión. También trabajé con él y le tengo un gran afecto.

Son personas con las que me cruzó mensajes porque los admiró muchísimo. Me han marcado en mi carrera. Muchas cosas de ellos las trato de copiar porque su ejemplo era lo más importante.

Historia de los argentinos en Mestalla

Con el que más contacto tengo es con Pablo. Nos cruzamos mensajes más seguido. Éramos más cercanos. Con el Kily me cruzó más a nivel profesional. Y cada tanto nos escribimos, igual que Fabián. Tenemos contacto pero no tanto. Cada vez que voy a Valencia trato de tomar un café o dar un abrazo a Santiago (Cañizares, aunque no sea argentino). El piojo López menos. Cuando llegué se fue al año o año y medio. Pero con la mayoría intento cruzarme mensajes.

Lanus de Mauricio Pellegrino campeón de la sudamericana / EFE

El Valencia CF de los éxitos

Creo que el Valencia CF venía muchos años mejorando su equipo. La perspectiva si uno mira para atrás es que había ganado la Copa del Rey con Ranieri. El plantel se mejora con Cúper. Y ya sigue una línea ascendente con Benítez. Cuando un club mejora año tras año no le queda otra que tener buenos resultados. A veces tardas ocho años, doce o quince. Te pongo el ejemplo de Lanús y creo que era así el Valencia de entonces. Siempre llegaban mejores jugadores y jugadores con hambre de triunfar en el Valencia. Y eso repercute en el tiempo. Había una capacidad de liderazgo a todos los niveles.

Muchos entrenadores de aquellos equipos. Djukic, Pellegrino, Baraja... Ayala y Rufete en la secretaría técnica. ¿Cómo ves este Valencia ahora?

Lo vi el otro día todo el partido con el Alavés. Aquí no había fútbol y se dio justo que lo pude ver. La verdad que no puedo opinar mucho porque no sé lo que sucede en la interna de la institución. No puede hablar demasiado. Lo que puedo decir es que construir un equipo de fútbol a la altura del Atlético de Madrid que hoy es el tercero de España 'por lejos'. Construir algo así tardaría muchos años. Y destruirlo puedes hacerlo en una tarde. Con un par de decisiones puedes destruir un club. Es muy difícil construir un equipo. No se trata de invertir o no invertir. Eso es solo una parte. Hay que tener gente preparada, gente que quiera triunfar en el Valencia... El Valencia siempre va a ser una institución única por su gente. Desear que la dirección sea ascendente y que pueda competir de nuevo. Creo que lo tiene todo para volver a hacerlo.

¿Cuál es tu momento más feliz en el Valencia?

Elijo hoy siempre. El único momento que tenemos entre manos es el hoy. Hay que aprender a vivir el hoy. Me considero una persona con suerte y fortuna. Tengo salud... tengo a mis hijos, mi familia, mis padres, mis hermanos, hago lo que me gusta... Soy una persona afortunada. Creo que es lo único que tenemos.

Noticias relacionadas

¿Alguna vez te has planteado volver al Valencia a entrenar?

Sin duda. Nunca me sentí alejado de este lugar. Mis hijos cuando van a España van a ver al Valencia. Pero como he dicho, trato de disfrutar lo que tengo entre manos y pensar en le hoy. Nosotros como entrenadores no creo mucho en los contratos, pero ojalá el día de mañana pueda tener una oportunidad de revancha. Le voy a desear siempre el bien el Valencia, esté quien esté y sean los dueños quienes sean los dueños.