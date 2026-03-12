Premio para Ugrinic y Cömert

La dinámica positiva empieza a tener consecuencias más allá de Mestalla. El crecimiento competitivo del equipo en las últimas jornadas también se refleja en la situación internacional de algunos de sus futbolistas. Dos de ellos son los suizos Filip Ugrinic y Eray Cömert, que han entrado en la prelista de la selección helvética para el próximo parón de selecciones.

El combinado dirigido por Murat Yakin disputará dos amistosos ante Alemania y Noruega a finales de marzo. Estos encuentros serán el último test antes de las convocatorias previas al Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El regreso de Ugrinic al radar de la selección

En el caso de Filip Ugrinic, su presencia en la prelista supone un paso importante para recuperar protagonismo con su selección. El mediocentro del Valencia apenas ha disputado cuatro encuentros con la absoluta a lo largo de su carrera. Curiosamente, su última participación con Suiza fue frente a España en noviembre de 2024, en un partido del grupo de la UEFA Nations League. Su rendimiento actual en Mestalla vuelve a situarle en la órbita del combinado helvético.

Filip Ugrinic, con la selección suiza en una entrevista con los medios. / Keystone

Cömert vuelve a los grandes escenarios y su contrato se acaba

El caso de Eray Cömert es distinto, ya que cuenta con más experiencia internacional. El central acumula 18 partidos oficiales con la selección suiza y ha llegado a participar en una Copa del Mundo, aunque su última convocatoria se produjo hace aproximadamente un año. Su crecimiento en el Valencia ha sido evidente en los últimos meses. Cömert se ha convertido, ciertamente propiciado a su vez por las consecutivas lesiones en la zaga, en titular indiscutible en la defensa, ha aportado goles importantes y también ha ganado peso en el vestuario. La situación contractual del central añade un factor extra a su buen momento. Cömert termina contrato al final de la temporada y hace apenas unos meses parecía improbable que el club le ofreciera una renovación. Sin embargo, su rendimiento ha cambiado el escenario. El Valencia podría encontrarse con la paradoja de tener a un jugador camino del Mundial y sin capacidad de retenerlo si no mueve ficha a tiempo en su renovación.