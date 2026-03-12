Sietes se pronuncia sobre el próximo Oviedo - Valencia y su etapa como político

José Manuel Suárez Rivas (Villaviciosa, 1974), conocido en el mundo del fútbol como 'Sietes', es uno de los nombres propios en el camino que cruzó hace treinta años al Valencia CF con su rival de este sábado, el Real Oviedo. Tras despuntar en la cantera y el primer equipo carbayón, con apenas 20 años, el lateral izquierdo cautivó a la secretaría técnica che. En Mestalla nunca terminaría de cuajar. Jugó un total de 29 partidos de Liga entre 1995 y 1997, una veintena de ellos en la temporada del subcampeonato, la 95/96, a las órdenes de Luis Aragonés.

A finales de los 90, década dorada del Oviedo en Primera, Sietes -nombre que heredó del concejo asturiano-, se asentaría a unos 200 kilómetros al este de casa, en Santander. Con la camiseta del Racing vivió su mejor etapa, seis años de regularidad, antes de ponerse en Segunda división las camisetas de Alavés, Murcia y Numancia. La retirada llegó en 2013 en las filas del Avilés. Después, Sietes ha tenido tiempo hasta para la política. Fue alcalde de Rales y concejal de Villaviciosa por el Partido Popular.

Jugador, político y director deportivo

Con la perspectiva del tiempo, Sietes reniega de los líos de la vida política y abraza el fútbol sin discusión entre una y otra realidad. Hoy es el director deportivo de la Ponferradina, club de Primera Federación que no renuncia al ascenso a LaLiga Hypermotion. Entre los quehaceres en los despachos de la 'Ponfe', el exjugador de Oviedo y Valencia reservará con entusiasmo la tarde del sábado para estar pendiente de lo que sucede en el Carlos Tartiere entre dos de las entidades que marcaron su trayectoria como jugador. El equipo de su vida, con el que se formó en el Requexón, frente al grande que apostó por él siendo "un chaval" inexperto, como él mismo admite en una entrevista en 'La Nueva España'.

Sietes, con la camiseta del Valencia CF / SD

"Me firmó Parreira, que luego cesó antes de que empezase la temporada. No le dio tiempo a mucho. En aquella época tenía varias opciones encima de la mesa porque era joven y había varios clubes interesados. Y recuerdo que vino Eugenio Prieto y me dijo que ya habían llegado a un acuerdo con el Valencia y que ponían dinero. 'Para el Valencia, chaval', me dijo (risas). Y claro, para ", cuenta sobre su fichaje por el conjunto blanquinegro.

El rendimiento no fue el esperado, no se acercó a lo que había mostrado por el carril izquierdo del Tartiere. Para él, porque le cogió "con mucha inexperiencia". "Me pudo todo aquello. Me costó adaptarme, me costó la presión del día a día, me costaba mucho estar lejos de casa. Añoraba mucho la tierra. Y mi rendimiento no fue el que creo que pude haber dado", se sincera en la entrevista.

El paso fugaz por el Oviedo y su etapa en Santander

Sietes recuerda su paso por el Oviedo como "muy fugaz". "Fue todo muy rápido. El 27 de este mes se cumplen 31 años. Y estuve solo una temporada y media en el primer equipo. Muy fugaz. Tuve la suerte de coincidir con los mejores de la historia del club: Jokanovic, JerkanRobertoRivasCristóbal... Una época muy buena. Ellos me ayudaron mucho, tuvieron paciencia conmigo y todo me fue más sencillo. Pero el club me vendió a la siguiente temporada. La verdad es que guardo mejores recuerdos de mi etapa en los juveniles y en el Vetusta (filial). Allí pasé más años, lo viví con más calma. En el primer equipo fue todo tan repentino que parecía que vivías en una nube, sin ser consciente de lo que te estaba pasando", reflexiona.

El día que no se acordaba de que era futbolista

A la hora de elegir, el asturiano se queda con Santander. "Ahí recuperé las sensaciones. Estaba más centrado, a gusto y contento", confiesa. Precisamente, en una visita a Mestalla con la camiseta verdiblanca del Racing experimentó un momento de los más amargos en su carrera. El 7 de enero de 2001 salió del campo en camilla con una fuerte conmoción cerebral y la mirada perdida. Ingresó durante unas horas en la Clínica Quirón. No recordaba ni dónde estaba ni que era jugador de fútbol ni tampoco el motivo por el que había llegado al hospital: un golpe en la cabeza tras la disputa de un balón aéreo con su paisano de Asturias Miguel Ángel Angulo.

Sobre la situación del Oviedo, el exjugador de 52 años dice que los seguidores astures deben estar "agradecidos" a que "Pachuca haya devuelto al equipo a Primera con un mérito increíble". "La cosa se ha ido torciendo, pero mientras lo digan las matemáticas hay esperanza. Después de lograr lo más difícil, da rabia que se pueda escapar así. Es difícil llegar y fichar jugadores de alto nivel con el presupuesto que tienen", indica.

Cuando se le pide un pronóstico para el choque de este sábado (18:30 horas), el actual director deportivo de la 'Ponfe' se decanta claramente por el Oviedo. "Me gustaría que ganase el Oviedo, evidentemente, porque es el que más lo necesita. Y también por sentimiento", dice. Aunque admite que "el Valencia está más sólido, más tranquilo, y puede permitirse llegar a este partido sin urgencias". "Para el Oviedo, después del empate en Cornellá, una victoria ante un equipo así sería un punto de inflexión importante", apunta.

¿Fútbol o política? "Política, cero"

Más claro incluso que sus deseos para el encuentro entre Oviedo y Valencia es su deseo no de volver a meterse en política. ¿Fútbol o política? "La política, cero. Fue la experiencia más negativa que he tenido en mi vida. Zapatero a tus zapatos: cada uno tiene su oficio. Yo no vuelvo a tocar la política. Extrema derecha, extrema izquierdarojosazulesamarillos... A mí me hartan todos. No creo en ninguno. Viendo lo que vi en un pueblo pequeño, lo que debe pasar a nivel nacional tiene que ser para echarse a temblar. Cuanto menos ves, mejor vives", concluye.