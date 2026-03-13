Alineaciones probables del Oviedo - Valencia

El Real Oviedo y el Valencia CF se enfrentan este sábado en el estadio Carlos Tartiere en un encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga. El conjunto asturiano llega a la cita en una situación complicada en la clasificación y necesita sumar puntos con urgencia para mantener vivas sus opciones de permanencia. Los de Guillermo Almada afrontan el partido con varias dudas en la plantilla y con la presión de revertir una racha reciente negativa.

El equipo ovetense buscará aprovechar el apoyo de su afición en un estadio históricamente exigente para los visitantes. En casa, el Oviedo intentará imponer un sistema 4-2-3-1, con un bloque compacto y transiciones rápidas hacia su referencia ofensiva, Federico Viñas, acompañado por jugadores como Luka Ilic o Alberto Reina entre líneas.

Por su parte, el Valencia CF afronta el duelo con una dinámica más positiva y con la mirada puesta en seguir escalando posiciones en la tabla. El conjunto dirigido por Carlos Corberán llega con varias piezas importantes disponibles, aunque algunas rotaciones no se descartan tras las últimas semanas de competición. Además, el delantero Lucas Beltrán vuelve a la convocatoria tras superar sus problemas físicos, aunque todo apunta a que empezará desde el banquillo.

El técnico valencianista podría apostar por repetir el planteamiento, con un centro del campo de trabajo y amplitud por bandas. Jugadores como Guido Rodríguez o Javi Guerra apuntan a liderar la medular, mientras que en ataque Umar Sadiq se perfila como la principal referencia ofensiva acompañado por un segundo punta o con llegada desde segunda línea. La duda puede estar en el puesto de Rioja.

Sadiq sonríe tras el gol final ante el Alavés de su compañero Hugo Duro / LaLiga

El choque promete intensidad entre dos equipos con necesidades muy diferentes: un Oviedo que pelea por salir del fondo de la clasificación y un Valencia que quiere prolongar su buen momento y acercarse a los puestos europeos.

Alineaciones probables del Oviedo - Valencia

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Javi López; Kwasi Sibo, Nicolás Fonseca; Luka Ilic, Alberto Reina, Thiago Fernández; Federico Viñas.

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Valencia CF: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Núñez, Eray Cömert, José Gayà; Guido Rodríguez, Filip Ugrinic, Javi Guerra; Luis Rioja; Ramazani, Umar Sadiq.