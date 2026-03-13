Corberán sobre Gayà: "Jugar 400 partidos en el Valencia es una barbaridad"

El Valencia CF se prepara para un partido clave ante el Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, un encuentro fundamental para aumentar la renta con la zona de descenso y aspirar a posiciones más altas en la clasificación. Entre los focos de atención, destaca José Luis Gayà, que mañana disputará su partido número 400 con la camiseta valencianista, un logro que lo sitúa entre los históricos del club

El Valencia CF se prepara para un partido trascendental mañana frente al Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere. El encuentro se presenta como una oportunidad crucial para que el equipo dirigido por Carlos Corberán aumente su ventaja sobre la zona de descenso y, al mismo tiempo, siga avanzando en la clasificación hacia posiciones más ambiciosas. Más allá de la importancia deportiva del partido, la atención también está puesta en uno de los referentes del club: el capitán José Luis Gayà, que alcanzará un hito histórico al disputar su partido número 400 con la camiseta del Valencia CF, consolidándose así como uno de los jugadores más destacados de la historia del club.

Corberán celebra el hito de Gayà

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador del Valencia CF quiso poner en valor la relevancia de alcanzar los 400 partidos con el club: "Jugar 400 partidos en el Valencia CF es una barbaridad y está a la altura de unos pocos, unos elegidos. Fernando, Cañizares, Angulo, Albelda, Arias... por delante en partidos y que esté José con nosotros con tantos partidos es importantísimo".

Corberán destacó que esta cifra no solo es un número, sino un reflejo del compromiso, la constancia y la profesionalidad que Gayà ha demostrado durante toda su carrera en el club. Para el técnico, la presencia de jugadores con tanta experiencia en el vestuario es fundamental, ya que aportan liderazgo, ayudan a los más jóvenes y refuerzan la identidad y la historia del Valencia CF dentro y fuera del campo.

José Luis Gayà celebra la remontada al Alavés en Mestalla. / VCF

La trayectoria de Gayà: compromiso y rendimiento

José Luis Gayà, natural de Pedreguer, ha demostrado a lo largo de los años un compromiso absoluto con el Valencia CF, incluso en temporadas en las que el equipo o él mismo no han estado en su mejor momento. Esta temporada ha tenido altibajos, pero el capitán ha seguido siendo un referente dentro del vestuario y en el campo.

Uno de los episodios más destacados fue su gol el 18 de enero frente al Getafe en el minuto 86, que permitió al Valencia lograr su primera victoria a domicilio de la temporada. Este tanto no solo sumó tres puntos, sino que también marcó el inicio de una racha de cinco victorias en ocho partidos de liga, alejando al equipo de la zona de descenso y acercándolo a puestos más altos de la clasificación.

La perseverancia de Gayà, su liderazgo y su constancia incluso cuando no atraviesa su mejor momento reflejan la importancia de tener jugadores que mantienen la fortaleza y la identidad del club en los momentos difíciles.

Hito en la historia del Valencia CF

Al alcanzar los 400 partidos, Gayà igualará a Enrique Saura y se convertirá en el séptimo jugador con más partidos en la historia del Valencia CF. Solo le preceden grandes nombres de la historia del club: Santiago Cañizares con 416 partidos, Manolo Mestre con 424, Miguel Ángel Angulo con 434, David Albelda con 485, Ricardo Arias con 521 y Fernando Gómez Colomer con 553. Este hito coloca al capitán entre los jugadores más destacados y reconocidos del club, consolidando su legado como un símbolo de constancia y fidelidad a la camiseta valencianista.

Un reconocimiento para la afición y la importancia de la victoria

Más allá de los números y de la celebración por los 400 partidos de Gayà, el partido frente al Real Oviedo supone también un reto deportivo fundamental para el Valencia CF. La afición tendrá la oportunidad de reconocer la trayectoria y el compromiso del capitán, pero el equipo no puede perder de vista el objetivo principal: sumar los tres puntos frente al colista y mantener la buena dinámica iniciada en los últimos partidos.

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La experiencia, el liderazgo y la resiliencia de Gayà son un ejemplo para el equipo, y ahora más que nunca su implicación deberá ayudar a los compañeros a concentrarse en el triunfo, mostrando que la historia y los logros individuales siempre deben ir de la mano con el éxito colectivo.