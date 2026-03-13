Álvaro García-Granero

Corberán habla sobre los 400 partidos de José Luis Gayà

José Luis Gayà alcanzará este sábado en el Carlos Tartiere sus 400 partidos oficiales con la entidad de Mestalla. Una estadística a la que ha que Carlos Corberán, en la rueda de prensa previa al partido ante el Oviedo, ha dado el mérito que requiere: "Jugar 400 partidos en el Valencia CF es una barbaridad y está a la altura de unos pocos, unos elegidos. Fernando, Cañizares, Angulo, Albelda, Arias... por delante en partidos y que esté José con nosotros con tantos partidos es importantísimo". Más información