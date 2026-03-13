Secciones

Corberán habla sobre los 400 partidos de José Luis Gayà

Corberán habla sobre los 400 partidos de José Luis Gayà

Álvaro García-Granero

Corberán habla sobre los 400 partidos de José Luis Gayà

Álvaro García-Granero

José Luis Gayà alcanzará este sábado en el Carlos Tartiere sus 400 partidos oficiales con la entidad de Mestalla. Una estadística a la que ha que Carlos Corberán, en la rueda de prensa previa al partido ante el Oviedo, ha dado el mérito que requiere: "Jugar 400 partidos en el Valencia CF es una barbaridad y está a la altura de unos pocos, unos elegidos. Fernando, Cañizares, Angulo, Albelda, Arias... por delante en partidos y que esté José con nosotros con tantos partidos es importantísimo". Más información

