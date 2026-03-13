Corberán analiza la última hora del Oviedo - Valencia, el enfado de Rioja, las renovaciones...

El balcón del Ayuntamiento, cómo lo vivió y si es mejor estar en casa o fuera por Fallas.

No es mejor ni peor. El equipo está muy centrado en eso y no hay nada más importante para nosotros que un entrenamiento y partido. Vivimos al margen de los aconteciminetos normales. Navidades, cumpleaños, Fallas todo queda en un segundo plano cuando compites. El fútbol es nuestra vida. Ayer fue bonito lo de la mascletà y uno ve siempre la sorpresa de los que no lo han visto antes y es gracioso.