Corberán analiza la última hora del Oviedo - Valencia, el enfado de Rioja, las renovaciones...

No te pierdas la valoración del técnico valencianista en rueda de prensa, donde será cuestionado por la última hora del encuentro y del vestuario, así como de la enfermería

Carlos Corberán, en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva

Carlos Corberán, en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva / SD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Valencia CF y Real Oviedo se ven las caras este sábado en el Carlos Tartiere. Lo hacen con objetivos algo distintos, ya que los de Guillermo Almada marchan colistas y necesitan una victoria frente a los de Corberán para intentar soñar con la salvación. Precisamente los asturianos lograron vencer en Mestalla en el partido de ida, con Paunovic como entrenador por entonces. No te pierdas la valoración del técnico valencianista en rueda de prensa a partir de las 13:30 horas, donde será cuestionado por la última hora del encuentro y del vestuario, así como de la enfermería.

Así fue la rueda de prensa de Corberán previa al Oviedo - Valencia:

