En Directo
Corberán analiza la última hora del Oviedo - Valencia, el enfado de Rioja, las renovaciones...
No te pierdas la valoración del técnico valencianista en rueda de prensa, donde será cuestionado por la última hora del encuentro y del vestuario, así como de la enfermería
Valencia CF y Real Oviedo se ven las caras este sábado en el Carlos Tartiere. Lo hacen con objetivos algo distintos, ya que los de Guillermo Almada marchan colistas y necesitan una victoria frente a los de Corberán para intentar soñar con la salvación. Precisamente los asturianos lograron vencer en Mestalla en el partido de ida, con Paunovic como entrenador por entonces. No te pierdas la valoración del técnico valencianista en rueda de prensa a partir de las 13:30 horas, donde será cuestionado por la última hora del encuentro y del vestuario, así como de la enfermería.
Así fue la rueda de prensa de Corberán previa al Oviedo - Valencia:
El enfado de Rioja...
Siempre hablamos mucho. De cómo manejar mejor situaciones y jugadas. Lo dejamos en privado. Cuando las cosas no sale como queremos y vas perdiendo por una situación que sabes que es injusta, tienes frustraciones como humanos que somos. Por suerte el equipo le dio la vuelta y eso es lo importante.
Lo que dijo Ron de renovaciones: Stole y Thierry. ¿Sabe algo?
No negocio ni tengo comunicaciones con agentes ni jugadores de futuro. Si lo dijo Ron... Yo me centro en que cualquier jugador que acabe contrato dé su máximo rendimiento
La clasificación y gestión de su fluctuación.
Más que mirar la clasificación hay que mirar los puntos y que estos obedezcan a los méritos que haces. Debemos centrarnos en los méritos, tanto defensivos como ofensivos y competitivos.
Dos victorias seguidas y toca el colista.
Queremos hacer una mejor segunda vuelta que primera. Sabemos las fortalezas y debilidades que todos tenemos. Ves partidos de equipos que juegan en Europa y juegan en el campo del Oviedo no hace falta más. No es posible la relajación
El balcón del Ayuntamiento, cómo lo vivió y si es mejor estar en casa o fuera por Fallas.
No es mejor ni peor. El equipo está muy centrado en eso y no hay nada más importante para nosotros que un entrenamiento y partido. Vivimos al margen de los aconteciminetos normales. Navidades, cumpleaños, Fallas todo queda en un segundo plano cuando compites. El fútbol es nuestra vida. Ayer fue bonito lo de la mascletà y uno ve siempre la sorpresa de los que no lo han visto antes y es gracioso.
Miedo a hablar de Europa.
No es miedo, es una realidad que nuestro objetivo es el Oviedo. El peor sentimiento no es la derrota, sino perder por no haber hecho lo mejor posible. No hay nada más importante que ganar partido. El Valencia debe dar el máximo en cada partido. Es un club de exigencia máxima
La 'maratón' del año pasado. ¿Sigue siendo la de la salvación o vamos a otra carrera?
Tenemos que seguir mirando de frente cada partido y sacar los mejores resultados posibles. La maratón dura 38 etapas y veremos después. Centrarte en la 37 no tiene sentido cuando tienes delante al Oviedo. Nos espera un partido muy duro
Stole y Cömert el año que viene.
Esto es hablar de futuro y renovaciones. No hablo de renovaciones porque no es mi función. Mi función es que Stole esté al nivel que está y que lo esté Cömert. En eso está mi foco. Si me preguntan doy mi opinión, aunque la dejo en privado. Mi objetivo es que todos los jugadores, cedidos, con contrato... todos los que estamos en el VCF, estemos al mejor nivel
¿Ilusión del vestuario por mirar hacia arriba? El VCF es el segundo más perjudicado arbitral según el CTA.
Te diría que tomos somos muy conscientes del escudo y la camiseta, lo que representamos. Los partidos hay que mirarlos de frente. En Mestalla nos superó y eso nos tiene que dar rabia y coraje. Queremos darle continuidad a esta segunda vuelta. Sobre el CTA, reconforta por un lado este tipo de análisis porque cuando pierdes parece que pones excusa, pero como los últimos terminaron con victoria... Estos errores arbitrales alteran la emoción, al futbolista y la afición porque el criterio arbitral no fue el correcto. Contra el Villarreal el error no pudimos corregirlo.
