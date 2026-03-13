Unai Emery sigue agrandando su legado en el fútbol europeo. El técnico del Aston Villa F.C. ha alcanzado las 100 victorias al frente del club inglés, convirtiéndose en el entrenador que menos partidos ha necesitado en la historia del Aston Villa para lograrlo. Con su triunfo ante el Lille, el extécnico del Valencia CF se convierte en el técnico de los de Birmingham que menos partidos ha necesitado para alcanzar esa cifra, además del que mejor porcentaje de triunfos tiene en la historia del club desde la Segunda Guerra Mundial (55,2 %).

El entrenador de Hondarribia supera sus número en el Valencia CF, donde es el tercer técnico con más partidos ganados de su historia, y también sus cifras en el Sevilla. Antes de triunfar en Inglaterra, Emery dejó una huella importante en el fútbol español durante su etapa en el Valencia CF. Entre 2008 y 2012 dirigió al conjunto che con los siguientes números:

220 partidos dirigidos

107 victorias

58 empates

55 derrotas

123 goles a favor

Durante esos años logró clasificar al Valencia de forma consecutiva para la Champions League, consolidando al club entre la élite del fútbol español junto a gigantes como el Real Madrid CF y el FC Barcelona.

Unai Emery hace historia en el Aston Villa

Desde su llegada al Aston Villa F.C., Emery ha transformado al equipo de Birmingham en un conjunto competitivo tanto en Inglaterra como en Europa. Con estas 100 victorias, el entrenador español no solo entra en la historia del club, sino que lo hace con el mejor registro de rapidez para alcanzar el centenar de triunfos.

Su estilo táctico, basado en la solidez defensiva y la organización colectiva, ha permitido al Aston Villa competir de tú a tú con los grandes de la Premier League.

Unai Emery dirigiendo al Aston Villa / Aston Villa

Emery ha sumado 100 victorias en 181 encuentros desde que llegara al club inglés en noviembre de 2022 para sustituir a Steven Gerrard y convertir a un equipo que luchaba por no descender al Championship en un candidato a todo. Desde su llegada, los 'Villanos' se han clasificado a Europa tres años consecutivos, incluida la Champions League, y esta temporada han vuelto a la carga. Pese a que han llegado a rivalizar con Arsenal y Manchester City por el liderato de la Premier, el objetivo está puesto en acabar entre los cinco primeros y volver a Champions. En estos momentos son cuartos con 51 puntos.

En Europa League, el buen resultado cosechado en Francia (0-1) les permite ser favoritos para avanzar a cuartos de final y acercarse al otro gran objetivo de la temporada, acabar con la sequía de títulos en Villa Park. El último trofeo que entró en las vitrinas de los 'Villanos' fue la Copa de la Liga en 1996.

Salvó en honor de los ingleses en Europa

Su Villa, además, salvó el honor de los ingleses en Europa esta semana. De los nueve equipos de la Premier que compitieron entre Champions, Europa League y Conference League, solo el Aston Villa consiguió un triunfo. El resto, empates o derrotas, algunas tan sonadas como la del Chelsea, Manchester City y Tottenham. "Respetamos mucho esta competición porque sabemos de la dificultad de cada partido fuera de casa en Europa", dijo Emery, que se llevó el triunfo ante el Lille gracias a un buen gol de cabeza de Ollie Watkins. "Sabemos cómo le ha ido a los equipos ingleses, lo mal que lo han pasado".

Desde que consiguiera su primera victoria con el Villa el 6 de noviembre de 2022 ante el Manchester United, Emery es el tercer entrenador con mejores registros en Premier, solo superado por Pep Guardiola y Mikel Arteta. El de Hondarribia ha sumado 100 triunfos en 181 partidos, mientras que Arteta acumula 118 en 188, y Guardiola 137 en 207.