Lista de convocados con los que el Valencia CF viaja a Oviedo
El argentino Beltrán, por fin, después de tres partidos fuera del equipo por una lesión en la rodilla regresa a la expedición, en la que también está el portero del filial Vicent Abril
El Valencia CF afronta este fin de semana un partido clave ante el Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere. El conjunto valencianista intentará encadenar tres triunfos consecutivos en LaLiga, algo que no consigue desde hace casi un año. El equipo atraviesa su mejor momento competitivo de la temporada y quiere confirmarlo lejos de Mestalla.
El grupo dirigido por Carlos Corberán llega a la cita con una novedad destacada en la convocatoria: el regreso de Lucas Beltrán, que vuelve a entrar en la lista tras haber estado alrededor de un mes fuera del equipo por problemas físicos. Por una inflamación en la rótula de la rodilla el atacante argentino se quedó fuera de los partidos contra Villarreal, Osasuna y Alavés.
El técnico valencianista confirmó su disponibilidad en la rueda de prensa previa al encuentro.
"Lucas entrará en convocatoria. El dolor ha ido a menos y es una buena noticia para mañana"
Además del delantero argentino, también figura en la convocatoria el lateral derecho Renzo Saravia, que durante las últimas semanas ha seguido un plan de entrenamiento personalizado, una 'minipretemporada' con el fin de ponerse a tono cuanto antes.
La lista se completa con la presencia del canterano Vicent Abril, que vuelve a formar parte de la expedición valencianista, ante la baja de Julén Agirrezabala.
El equipo viajó en avión este viernes por la tarde a la capital del Principado, donde quedará concentrado antes del encuentro correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga. La cita arrancará a las 18:30 horas en el Tartiere.
Convocatoria del Valencia CF para el partido ante el Oviedo
Porteros
Stole Dimitrievski, Cristian Rivero y Vicent Abril
Defensas
Thierry Correia, Eray Cömert, César Tárrega, Unai Núñez, José Luis Gayà, Jesús Vázquez y Renzo Saravia
Centrocampistas
Arnaut Danjuma, Javi Guerra, Pepelu, Filip Ugrinic, André Almeida, Santamaría y Guido Rodríguez
Delanteros
Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Dani Raba, Umar Sadiq y Lucas Beltrán
Las únicas bajas son por lesión: Agirrezabala, Foulquier, Diakhaby y Copete. La expedición ha aterrizado en tierras asturianas para descansar de cara al choque de la tarde del sábado en el Carlos Tartiere.
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