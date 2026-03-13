Almada, al límite: "El Valencia CF tiene una plantilla de primera línea"

El Real Oviedo, colista de LaLiga, se presenta este sábado al encuentro en el Estadio Carlos Tartiere contra el Valencia CF absolutamente al límite. A ocho puntos de la salvación, el club carbayón comienzan a proyectar la próxima temporada en Segunda división, aunque con la esperanza de que llegue una victoria que les permita reengancharse a la vida en Primera en la recta final de la temporada. Ese es el estímulo con que el oviedismo encara la cita vespertina de mañana, a pesar de los problemas acumulados.

A falta de un solo partido antes de los diez últimos, el Oviedo es consciente de que ya ha sobrepasado sus márgenes de error en este tramo del curso. Para los carbayones es la oportunidad final de rebasar la veintena de puntos en la víspera de que comiencen a ponerse en juego los últimos 30 de esta Liga 2025/26.

El eslogan que ha utilizado el club en las horas previas al choque no es casualidad: “Once finales”. Ni tampoco la charla después del entrenamiento del viernes, con las cámaras de los fotógrafos delante, entre el entrenador, Guillermo Almada y el presidente, Martín Peláez. La idea de que emana del Oviedo es que si puede obrarse un milagro ese solo puede partir de la comunión con la afición en los partidos que restan en el Carlos Tartiere. El máximo dirigente reclama un cambio en la tendencia que insufle algo de vida al equipo y la afición. A lo largo de este viernes, la llamada del club en redes sociales a su masa social es constante.

Tras la visita del Valencia, habrá un choque clave en el Ciutat ante el Levante UD, y luego el Sevilla FC será el primero de los cinco visitantes finales al estadio del Principado, que recibirá más tarde a Villarreal CF y Elche CF, de manera consecutiva, Getafe CF y, finalmente, Deportivo Alavés antes de viajar a Palma de Mallorca en la jornada 38 para enfrentarse al RCD Mallorca.

Un rival sin margen de error

El Valencia, por lo tanto, debe mantener todas las precauciones en su desplazamiento a la casa del colista. Un rival que, en palabras de su entrenador, dice estar “bien”, pese a las circunstancias de la clasificación, y en la búsqueda de “esa victoria” que les “dé el impulso necesario”.

Cuestionado por cómo ve al conjunto de Carlos Corberán, el preparador uruguayo no cree que “vaya a venir relajado” a Oviedo. “Tenemos que intentar jugar mejor, ellos tienen una plantilla de primera línea, no creo que vengan relajados, vendrán a jugar a muerte”, añade.

A ocho puntos de la salvación, Almada admite que solo les vale un resultado: los tres puntos. “El Valencia tiene jugadores de muchísima jerarquía en todas las líneas, de mucha trayectoria y experiencia. Lo único que nos puede dejar conforme es ganar y para lograrlo tendremos que rozar la perfección”, explicó el técnico oviedista.

Pese a que únicamente ha ganado un partido de 11 desde que Almada está en el banquillo, el charrúa afirma que su equipo “ha tenido una buena evolución y en varios partidos mereció ganar”.

El debate sobre Santi Cazorla

Uno de los debates candentes en Oviedo gira sobre Santi Cazorla. El capitán, a sus 41 años, suele ser utilizado en la recta final de los partidos. ¿Debería hacerlo antes y durante más tiempo?

“Santi Cazorla es otro al que no quiero poner de inicio porque nos exponemos a que no pueda soportar los 90 minutos, es mejor que entre con el partido iniciado, con los rivales ya sufriendo un desgaste. Ante el Espanyol fue así y nos dio mucho”, contestó Almada al ser preguntado por la posibilidad de que el ex del Villarreal CF pudiera ser titular ante el Valencia.

Cazorla forma parte de la lista de 23 convocados de Almada para el choque de este sábado. El entrenador confirmó la baja del inglés Ovie Ejaria y el regreso de David Costas, que podría ir directo al once en el centro de la defensa.

Lista de convocados

Esta es la convocatoria del Oviedo para el duelo de la jornada 28 de LaLiga, con los canteranos Agudín y Adri Fernández.

Moldovan, Aarón Escandell, Narváez, Bailly, Rahim, Costas, Reina, Sibo, Ilyas, Santi Cazorla, Viñas, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Thiago Fernández, David Carmo, Álex Forés, Ilic, Nacho Vidal, Fonseca, Javi López, Agudín y Adri Fernández.

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El equipo asturiano tiene cuatro bajas: Leander Dendoncker, Lucas Ahijado, Thiago Borbasy y Ovie Ejaria.