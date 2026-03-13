Problemas en el Oviedo antes de jugar con el Valencia CF

El Real Oviedo marcha colista de LaLiga. Y esto no va a cambiar esta jornada, pase lo que pase. Los de Guillermo Almada no levantan cabeza y llevan sin ganar un partido desde que en enero se impusieron en el Carlos Tartiere al Girona. Y para la anterior victoria debemos remontarnos al mes de septiembre, con Paunovic en el banquillo y una visita a Mestalla en la que se impusieron 1-2 para bochorno del personal. El Valencia CF llegará al Tartiere con ganas de venganza, además de buscar tres puntos con los que distanciarse casi definitivamente del pozo para empezar a soñar con cotas mayores. Por otro lado, rematar el 'goal average'con los asturianos.

Para la cita, son muchas las bajas que tendrán ambos equipos. Aunque Lucas Beltrán podría tener minutos, está claro que Agirrezabala, Copete, Diakhaby y Foulquier no volverán hasta mayo en el mejor de los casos. Por parte del Oviedo, el problema es mayor, ya que el fondo de armario es más limitado todavía. Cuatro bajas prácticamente seguras y, en principio, el regreso de una pieza fundamental es lo que espera Almada para el choque.

David Costas ha logrado terminar la semana entrenando sin problemas y volverá a la convocatoria tras cerca de un mes. Difícilmente será titular, pero nada puede descartarse en un necesitado colista. Por otro lado, la lista de ausencias obligadas puede causar problemas añadidos.

Cuatro bajas en el Oviedo

Las bajas siguen condicionando el trabajo del Real Oviedo en la semana previa a su visita al Valencia CF. Leander Dendoncker, Lucas Ahijado, Thiago Borbas y Ovie Ejaria son las cuatro ausencias que arrastra el equipo en las últimas sesiones de entrenamiento. El caso más claro es el del centrocampista belga, que no se ejercita con el grupo desde la sesión previa al duelo ante el Rayo Vallecano y cuya presencia el sábado está prácticamente descartada.

Lucas Ahijado, ante Marcus Rashford / Europa Press

Situación similar viven Lucas Ahijado y Thiago Borbas. Ambos participaron en Vallecas, pero desde entonces no se han puesto a las órdenes del técnico Almada, lo que hace muy complicada su participación en el próximo compromiso liguero. El caso de Ovie Ejaria es diferente. El mediocentro inglés arrastra problemas físicos desde hace meses y no disputa un solo minuto desde comienzos de diciembre, por lo que su regreso sigue sin fecha clara.

Un Oviedo con problemas defensivos... y poco gol

Tras 27 jornadas de LaLiga 2025/26, el Real Oviedo atraviesa un curso complicado marcado por sus números defensivos y la falta de eficacia en ataque. El conjunto asturiano ha encajado alrededor de 44 goles en 27 partidos, una cifra que lo sitúa entre los equipos más castigados de la competición y que refleja una media cercana a 1,6 tantos recibidos por encuentro.

En ese contexto, el portero Aarón Escandell se ha convertido en una de las piezas más exigidas del equipo. El guardameta ha tenido que intervenir constantemente para sostener al Oviedo, acumulando decenas de paradas a lo largo del campeonato y protagonizando actuaciones destacadas en partidos recientes. El valenciano es el que más para de LaLiga y todo apunta a que a final de temporada abandonará Oviedo para marcharse a un equipo con más aspiraciones. De hecho, es muy probable que sin el buen trabajo del meta valenciano, el equipo estaría ya prácticamente descendido.

En ataque, además, el gol está muy repartido pero con cifras bajas. Federico Viñas es el máximo anotador con cinco tantos, mientras que jugadores como Ilyas Chaira, Alberto Reina o Salomón Rondón completan el reparto goleador con cifras menores. El problema es que el delantero venezolano, autor de uno de los goles en Mestalla, ya no se encuentra en el equipo.

Este reparto evidencia que el equipo no cuenta con un delantero claramente determinante, uno de los factores que explica las dificultades ofensivas de un Oviedo que lucha por mejorar su producción goleadora en la recta final del campeonato... para obrar el milagro.