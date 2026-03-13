PREVIA | Oviedo: el partido de la confirmación del Valencia

El Valencia CF regresa a Oviedo 25 años después. Entonces, en la temporada 2000/01 corrían tiempos muy distintos, el equipo entrenado por Héctor Cúper empató a cero goles en una temporada que acabaría en Milán tratando de coronarse como rey de Europa en la final de la Champions League frente al Bayern de Múnich. Hoy, a las órdenes de Carlos Corberán, los blanquinegros buscan algo que hace un cuarto de siglo era la tónica habitual, ganar por costumbre.

A partir de las seis y media de la tarde, la capital del Principado es el lugar donde confirmar que este Valencia de la segunda vuelta va en serio y puede mirar realmente más arriba. Si suman los tres puntos en el estadio Carlos Tartiere, donde el club local lleva días trabajando el lleno en las gradas que impulse a los suyos, los valencianistas encadenarán tres victorias por primera vez en un año. La última ocasión data de finales de marzo y principios de abril de 2025. Se ganó por la mínima a Mallorca y Sevilla en Mestalla y, entre medias, Hugo Duro propició la épica victoria del Bernabéu ante el Real Madrid (1-2).

Después de enlazar triunfos contra Osasuna y Alavés en casa, ahora llega el momento de seguir dando la cara lejos del abrigo de Mestalla. De volver a vencer a domicilio, donde el conjunto de Corberán solo lo ha conseguido en dos ocasiones a lo largo de la temporada, ambas en este 2026: 0-1 en Getafe, con gol 'in extremis' de José Gayà, y 0-2 en el Ciutat a costa de un Levante UD que comenzó a padecer el buen hacer de la sociedad Sadiq-Ramazani. Los partidos fuera de casa han sido durante mucho tiempo el déficit del equipo y, en el campo del colista, se presenta la oportunidad de empezar a compensar una balanza que se decanta claramente hacia Mestalla. Como local, el Valencia suma 23 de sus 32 puntos, solo nueve han llegado fuera de las fronteras de la Avenida de Suècia.

La segunda vuelta, camino a seguir hasta el final

Corberán ha trazado la línea con la segunda vuelta. Es el ejemplo con el que motiva a su vestuario, el camino y la tendencia que hay que mantener. En ocho partidos del segundo asalto de LaLiga, cinco se traducen en victoria, dos más que en toda la primera vuelta. De vencer en Asturias, con 18 puntos en únicamente 9 partidos, los murciélagos superarían los 17 de la primera vuelta en diez encuentros menos. Los números podrían fuera de toda duda la reacción de los de Corberán y confirmarían su mirada hacia el grupo de los diez primeros, dejando atrás, al mismo tiempo, una lucha por evitar el descenso en la que ya han conseguido siete puntos de renta.

En el parte deportivo, la gran novedad en la lista de convocados del entrenador de Cheste es el regreso del argentino Lucas Beltrán, ausente en los tres partidos precedentes -Villarreal, Osasuna y Alavés- por una inflamación en el tendón rotuliano de la rodilla. Lo hecho en semanas anteriores no solo por Sadiq y Ramazani, sino también por Javi Guerra y Filip Ugrinic desde la segunda línea, provoca que el ex de River tenga que esperar su oportunidad desde el banquillo.

El seis de seis, conquistado frente a Osasuna y Alavés, ha propiciado el ascenso hasta la duodécima plaza. Dos triunfos en los que el once se ha consolidado a través de la pareja de centrales Eray Cömert-Unai Núñez, el mediocentro Guido Rodríguez y la verticalidad aportada por Ramzani y Sadiq. Razones por las que, probablemente, en el Tartiere Corberán repita alineación titular, con Gayà como capitán y firmando 400 partidos oficiales con el Valencia.

Por su parte, el Real Oviedo afronta la cita de esta tarde con los márgenes de errores totalmente sobrepasados. A ocho puntos de la salvación, los carbayones comienzan a proyectar la próxima temporada en Segunda división, aunque con la esperanza de que llegue una victoria que les permita reengancharse a la vida en Primera en esta recta final.

"Once finales", el eslogan apelando al sentimiento del oviedismo

El eslogan que ha utilizado el Oviedo en la previa al choque no es casualidad: "Once finales". Ni tampoco la charla después del entrenamiento del viernes, con las cámaras delante, entre el entrenador, Guillermo Almada, y el presidente, Martín Peláez. La idea de que emana del club azul es que un milagro solo puede partir de la comunión con una afición en los partidos que le restan en como local. La llamada en redes sociales a su masa social es constante en busca del lleno.

Tras la visita del Valencia, habrá un choque clave en el Ciutat ante el Levante UD, y luego el Sevilla FC será el primero de los cinco visitantes finales al estadio del Principado.

El Valencia, por lo tanto, debe mantener todas las precauciones en su desplazamiento a la casa del colista. Avisado está del traspié que desencadenó la crisis en la primera vuelta. Un rival que, en palabras de su entrenador, dice estar "bien", pese a las circunstancias de la clasificación, y en la búsqueda de "esa victoria" que les "dé el impulso necesario".

Cuestionado por cómo ve al conjunto de Carlos Corberán, el preparador uruguayo Almada no cree que "vaya a venir relajado" a Oviedo. "Tenemos que intentar jugar mejor, ellos tienen una plantilla de primera línea, no creo que vengan relajados, vendrán a jugar a muerte", añade.

"El Valencia tiene jugadores de muchísima jerarquía en todas las líneas, de mucha trayectoria y experiencia. Lo único que nos puede dejar conforme es ganar y para lograrlo tendremos que rozar la perfección", indica un entrenador que solo ha ganado un partido de los 11 que ha dirigido a los astures.

Cazorla, al que Almada reserva para las segundas partes, forma parte de la lista de 23 convocados a la que regresa el central David Costas. Leander Dendoncker, Lucas Ahijado, Thiago Borbasy y Ovie Ejaria causan baja por lesión. En el Valencia tampoco estarán por el mismo motivo: Agirrezabala, José Copete, Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Javi López; Sibo, Fonseca; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; y Fede Viñas.

Valencia: Dimitrievski; Thierry, Núñez, Cömert, Gayà; Rioja, Javi Guerra, Guido Rodríguez, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité Riojano).

Estadio: Carlos Tartiere.

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Hora: 18:30.