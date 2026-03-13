¿El Valencia tiene como objetivo Europa? Corberán responde

El Valencia CF ha acumulado buenos resultados en la segunda vuelta y ante un posible aumento de los cupos europeos hay un sector de la afición que ya piensa en esa posible octava plaza. El Rayo sin ir más lejos pisó esa posición hace un año y consiguió disputar la tercera competición europea después de Champions y Europa League. En ese punto está ahora un Valencia que tiene la octava plaza más cerca que el descenso, pero Corberán mantiene la calma y asegura que el objetivo es el Oviedo. Y después ya se verá.

Al habla Corberán

"No es miedo, es una realidad que nuestro objetivo es el Oviedo. El peor sentimiento no es la derrota, sino perder por no haber hecho lo mejor posible. No hay nada más importante que ganar partido. El Valencia debe dar el máximo en cada partido. Es un club de exigencia máxima".

Objetivo

"Nadie puede dudar de la ambición de la plantilla. Es máxima. Pero se traslada en mañana. El pasado hay que aprovecharlo, pero el futuro es el partido contra el Oviedo. La ambición por ganar es máxima y hay que demostrarlo cada partido".

Distancia con el descenso

"Lo que no se habla es que nos medimos con el colista. Debemos tener intensidad y concentración altísima. Nos van a plantear un partido dañino y peligroso. Es lo único que permito que se hable en el vestuario. Es nuestro foco".

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Clasificación

"Más que mirar la clasificación hay que mirar los puntos y que estos obedezcan a los méritos que haces. Debemos centrarnos en los méritos, tanto defensivos como ofensivos y competitivos".