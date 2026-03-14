En juego más de tres puntos

“Tiene todos los ingredientes para ser un partidazo”. No hay mejor forma de definir el Derbi Teika que enfrenta al Villarreal CF y al Valencia CF que con estas palabras de Mikel Crespo. Este domingo, a partir de las 17:00 horas, se librará una gran batalla en la zona alta de la clasificación. Dos equipos que luchan por un mismo objetivo: conseguir esos tres puntos que le acerquen a Primera División. Eso sí, cada equipo va a trazar una ruta diferente, porque mientras las blanquinegras están peleando por el ascenso directo, el submarino amarillo opta por consolidarse en los puestos de playoff. En cualquier caso, el envite de este fin de semana será clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Las ches se presentan con cierta ventaja clasificatoria —terceras, con 35 puntos en su casillero— en el que será el tercer enfrentamiento de la temporada entre los dos conjuntos de la Comunitat. Pero si quieren conseguir su cometido, no pueden despistarse, porque el submarino amarillo las vigila de cerca. El equipo que dirige Jordi Ferriols se sitúa en la cuarta posición a solo dos puntos de las valencianas. Y, precisamente, esa corta distancia es uno de los muchos alicientes que tiene el derbi. Porque en 90 minutos, donde las dos plantillas se conocen muy bien, todo puede pasar. De ampliar la diferencia a verse sobrepasado por el rival y viceversa.

El Mini Estadi

El Villarreal regresa a la que fue su casa durante su etapa en Primera División. Regresa al Mini Estadi, donde se espera una gran afluencia de gente. “El poder jugar en ese estadio le da el carácter que merece al partido. Va a haber un gran espectáculo”, confesó Mikel Crespo en la previa del partido. “Van a apretar mucho en su campo, se espera una afluencia de personas y altas, pero la afición del Valencia es la mejor de la categoría. Vamos a llenar su parte del Mini Estadi para hacernos valer y para que sepan que somos el Valencia”, aseguró el técnico vizcaíno.

“Jugar el Mini siempre suma. Será un partido bonito”, secundó el técnico del Villarreal CF, que afronta el encuentro con todas las jugadoras disponibles. “Más que ser una motivación, pienso que también se lo merecen ellas por la temporada que están haciendo. Entonces, intentaremos demostrar que el partido lo agradece y que lo más propio es intentar llevarnos la victoria”, añadió Jordi Ferriols. El submarino amarillo tiene en sus manos la oportunidad de continuar las buenas sensaciones en casa, donde suma dos victorias consecutivas ante rivales como CA Osasuna y Deportivo Alavés —ambas ganados por 2-1—.

Dos semanas de ‘vacaciones’

Con el parón internacional, Villarreal y Valencia han tenido más de dos semanas de descanso para resetear la mente y enfocarse en el tramo más importante y exigente de la temporada. “Hemos limpiado la mente y hemos venido con la energía renovada para afrontar estos cuatro partidos. Ya veremos en el segundo parón en qué posición estamos”, comentó el entrenador del submarino amarillo. Estos días también han sido fructíferos para el Valencia CF, porque Mikel Crespo ha podido recuperar a algunas de sus jugadoras, ausentes en las últimas citas.

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¿La tercera o revancha?

El Valencia tiene tomada la medida al Villarreal. Los dos encuentros de esta temporada se han sellado con victoria blanquinegra. A finales de septiembre, el submarino amarillo se despidió de la Copa de la Reina por 1-3 ante el conjunto che, equipo que dos meses después se llevó el derbi en el Antonio Puchades. A veces es más importante el cómo que el qué y el tanto valencianista fue obra de Danielle Marcano en el minuto 94. Un mazazo psicológico que supuso el cambio de posiciones en la clasificación. “En la segunda parte estuvimos muy bien, no salieron prácticamente de su campo. Me imagino que cambiará alguna cosa y ahí estaremos nosotros para intentar meternos en la cabeza del Villarreal para ver por dónde pueden intentarlo. Pero al final todo estará en un detalle”, reconoció Crespo.