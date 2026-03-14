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Directo | Oviedo y Valencia, tímidos de inicio

El Carlos Tartiere acoge el duelo de la jorndaa 27 de LaLiga EA Sports entre el Real Oviedo y el Valencia CF. Sigue el minuto a minuto del partico con SUPER

Directo | Real Oviedo - Valencia CF, LaLiga EA Sports, en vivo

Directo | Real Oviedo - Valencia CF, LaLiga EA Sports, en vivo / SD

Iván Carsí

Iván Carsí

El Valencia CF regresa a Oviedo 25 años después. Entonces, en la temporada 2000/01 corrían tiempos muy distintos, el equipo entrenado por Héctor Cúper empató a cero goles en una temporada que acabaría en Milán tratando de coronarse como rey de Europa en la final de la Champions League frente al Bayern de Múnich. Hoy, a las órdenes de Carlos Corberán, los blanquinegros buscan algo que hace un cuarto de siglo era la tónica habitual, ganar por costumbre.

A partir de las seis y media de la tarde, la capital del Principado es el lugar donde confirmar que este Valencia de la segunda vuelta va en serio y puede mirar realmente más arriba. Si suman los tres puntos en el estadio Carlos Tartiere, donde el club local lleva días trabajando el lleno en las gradas que impulse a los suyos, los valencianistas encadenarán tres victorias por primera vez en un año. La última ocasión data de finales de marzo y principios de abril de 2025. Se ganó por la mínima a Mallorca y Sevilla en Mestalla y, entre medias, Hugo Duro propició la épica victoria del Bernabéu ante el Real Madrid (1-2).

Real Oviedo - Valencia CF: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 28 de LaLiga

El choque Oviedo - Valencia podrá verse en diferentes plataformas de pago a través del canal DAZN LaLiga, diales 55 de Movistar Plus, y 113 de Orange. Además de en el canal DAZN, en directo, y en LaLiga TV Bar.

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Además de poder verlo por televisión, el encuentro de este sábado podrá seguirse en directo a través del minuto a minuto de SUPERDEPORTE, con todos los detalles de lo que ocurra sobre el césped del Tartiere, donde el Valencia regresa 25 años después.

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