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Directo | Oviedo y Valencia, tímidos de inicio
El Carlos Tartiere acoge el duelo de la jorndaa 27 de LaLiga EA Sports entre el Real Oviedo y el Valencia CF. Sigue el minuto a minuto del partico con SUPER
El Valencia CF regresa a Oviedo 25 años después. Entonces, en la temporada 2000/01 corrían tiempos muy distintos, el equipo entrenado por Héctor Cúper empató a cero goles en una temporada que acabaría en Milán tratando de coronarse como rey de Europa en la final de la Champions League frente al Bayern de Múnich. Hoy, a las órdenes de Carlos Corberán, los blanquinegros buscan algo que hace un cuarto de siglo era la tónica habitual, ganar por costumbre.
A partir de las seis y media de la tarde, la capital del Principado es el lugar donde confirmar que este Valencia de la segunda vuelta va en serio y puede mirar realmente más arriba. Si suman los tres puntos en el estadio Carlos Tartiere, donde el club local lleva días trabajando el lleno en las gradas que impulse a los suyos, los valencianistas encadenarán tres victorias por primera vez en un año. La última ocasión data de finales de marzo y principios de abril de 2025. Se ganó por la mínima a Mallorca y Sevilla en Mestalla y, entre medias, Hugo Duro propició la épica victoria del Bernabéu ante el Real Madrid (1-2).
Real Oviedo - Valencia CF: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 28 de LaLiga
El choque Oviedo - Valencia podrá verse en diferentes plataformas de pago a través del canal DAZN LaLiga, diales 55 de Movistar Plus, y 113 de Orange. Además de en el canal DAZN, en directo, y en LaLiga TV Bar.
Además de poder verlo por televisión, el encuentro de este sábado podrá seguirse en directo a través del minuto a minuto de SUPERDEPORTE, con todos los detalles de lo que ocurra sobre el césped del Tartiere, donde el Valencia regresa 25 años después.
📍 REAL OVIEDO 1-0 VALENCIA CF ⌚️ 30'
📰 Gol del Oviedo. Gol de David Costas
📍 REAL OVIEDO 0-0 VALENCIA CF ⌚️ 27'
📰 Otra del Oviedo que despeja Comert. Córner.
📍 REAL OVIEDO 0-0 VALENCIA CF ⌚️ 27'
📰 Encara Danjuma por la izquierda pero la roba Nacho Vidal y comete falta el neerlandés.
📍 REAL OVIEDO 0-0 VALENCIA CF ⌚️ 27'
📰 Disparo de Ilic a las manos de Dimitrievski
📍 REAL OVIEDO 0-0 VALENCIA CF ⌚️ 25'
📰 ¡DISPARO DE RAMAZANI FUERA!
📍 REAL OVIEDO 0-0 VALENCIA CF ⌚️ 28'
📰 Buen centro ahora del Gayà desde la izquierda que no remata Sadiq
📍 REAL OVIEDO 0-0 VALENCIA CF ⌚️ 25'
📰 Despeja fácil el Oviedo.
📍 REAL OVIEDO 0-0 VALENCIA CF ⌚️ 22'
📰 Saque de esquina para el Valencia
📍 REAL OVIEDO 0-0 VALENCIA CF ⌚️ 20'
📰 Balón largo del Valencia, que poco a poco está ganando presencia en campo contrario.
📍 REAL OVIEDO 0-0 VALENCIA CF ⌚️ 18'
📰 Centro lateral que tapa Gayà, segundo córner para los locales.
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