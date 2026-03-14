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Directo | Rueda de prensa de Carlos Corberán en el Carlos Tartiere
Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF después del partido contra el Real Oviedo
El conjunto valencianista ha caído por 1-0 en el campo del colista en un encuentro en el que no ha logrado transformar las ocasiones ni reaccionar al tanto del equipo asturiano. Tras el pitido final, el técnico del Valencia comparece ante los medios para analizar la derrota, valorar el rendimiento del equipo y explicar qué ha faltado para puntuar en un partido clave en la lucha por escalar puestos en la tabla. Sigue aquí, en Superdeporte, todas las declaraciones de Corberán en directo.
Planteamiento del Oviedo
No, no nos sorprendió. Jugaron de la misma forma que lo hicieron la pasada semana contra el Espanyol donde también consiguieron un empate haciendo un muy buen partido. Mas allá del Oviedo es la sensación de que nosotros no hemos estado a la altura de los que el partido pedía.
Apoyo de Ron Gourlay
No tengo la sensación de que nadie dnetro del club tenga que hacer de 'poli malo'. Llevamos un tramo de temporada donde la sensación no es esta. El partido no ha salido como tendría que salir. No hemos sido capaces hasta el 55' de cambiar la dinámica del partido. Hoy nadie está contento con el resultado, nadie de la plantilla, ni Ron ni nadie dle Valencia.
Bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Carlos Corberán tras el partido entre el Real Oviedo y el Valencia CF en el Carlos Tartiere. Sigue aquí, en Superdeporte, todas las declaraciones del técnico de Cheste en directo.
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