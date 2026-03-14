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Directo | Rueda de prensa de Carlos Corberán en el Carlos Tartiere

Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF después del partido contra el Real Oviedo

Carlos Corberán en el banquillo del Carlos Tartiere

Carlos Corberán en el banquillo del Carlos Tartiere / EFE

Álvaro García-Granero

El conjunto valencianista ha caído por 1-0 en el campo del colista en un encuentro en el que no ha logrado transformar las ocasiones ni reaccionar al tanto del equipo asturiano. Tras el pitido final, el técnico del Valencia comparece ante los medios para analizar la derrota, valorar el rendimiento del equipo y explicar qué ha faltado para puntuar en un partido clave en la lucha por escalar puestos en la tabla. Sigue aquí, en Superdeporte, todas las declaraciones de Corberán en directo.

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