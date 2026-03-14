El emotivo homenaje de Diego López y Santi Cazorla a Armando Barbón en el Carlos Tartiere
El futbolista del Valencia CF, ahijado de los padres del exjugador oviedista, depositó una ofrenda en el busto de Armando Barbón en el Carlos Tartiere acompañado por Santi Cazorla antes del partido de LaLiga
El fútbol volvió a demostrar que también es memoria y emoción antes del partido entre el Real Oviedo y el Valencia CF correspondiente a la jornada 27 de LaLiga. Minutos antes del encuentro en el Estadio Carlos Tartiere, el valencianista Diego López Noguerol y el oviedista Santi Cazorla protagonizaron un emotivo gesto al rendir homenaje a Armando Barbón.
El jugador del Valencia, ahijado de los padres del exfutbolista oviedista, quiso recordar su figura depositando una ofrenda floral en el busto que recuerda a Barbón en las inmediaciones del estadio. Junto a él estuvo Cazorla, en un momento cargado de simbolismo que unió a dos clubes y a dos familias en torno a un mismo recuerdo.
La escena dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada, recordando que el fútbol también sirve para mantener viva la memoria de quienes formaron parte de su historia.
El homenaje de Diego López y Santi Cazorla en el Carlos Tartiere
El gesto se produjo en los instantes previos al encuentro entre el Real Oviedo y el Valencia CF. Diego López Noguerol se acercó al busto de Armando Barbón para depositar una ofrenda floral en su memoria.
El atacante del conjunto valencianista mantiene un vínculo muy especial con el exjugador azul, ya que es ahijado de los padres de Barbón. Por ello, cada vez que tiene ocasión de visitar el estadio oviedista, el recuerdo hacia su figura cobra un significado especialmente personal.
A su lado estuvo Santi Cazorla, capitán del equipo asturiano y uno de los grandes referentes del club. La imagen de ambos futbolistas frente al busto reflejó cómo el fútbol es capaz de unir historias, generaciones y familias.
Quién fue Armando Barbón, canterano del Real Oviedo
Armando Barbón fue un futbolista formado en la cantera del Real Oviedo que llegó a debutar con el primer equipo a comienzos de los años 2000, en una etapa especialmente complicada para el club.
El centrocampista asturiano era considerado una de las jóvenes promesas del conjunto azul y representaba el espíritu de la cantera oviedista, que en aquellos años sostenía al equipo tras su descenso y las dificultades institucionales que atravesaba la entidad.
Barbón llegó a disputar varios partidos oficiales con el primer equipo y era un jugador muy querido dentro del vestuario y por la afición. Su compromiso con el club y su carácter cercano lo convirtieron rápidamente en un futbolista muy apreciado por el oviedismo, que veía en él el ejemplo del jugador formado en casa que defendía el escudo del club en los momentos más difíciles.
Su historia quedó marcada por la tragedia cuando falleció en 2003 en un accidente de tráfico con apenas 24 años, una pérdida que conmocionó profundamente al entorno del club.
Un busto convertido en lugar de memoria para el oviedismo
Para mantener viva su memoria, el Real Oviedo decidió rendir homenaje a Armando Barbón con un busto instalado en el exterior del Estadio Carlos Tartiere.
Con el paso de los años, ese lugar se ha convertido en un punto de recuerdo para la afición oviedista. Muchos seguidores se detienen ante el busto antes de los partidos para rendirle homenaje, dejando flores, bufandas o fotografías.
También jugadores y miembros del club suelen acercarse en fechas señaladas para recordarlo. El gesto protagonizado ahora por Diego López y Santi Cazorla es una muestra más de cómo la figura de Armando Barbón sigue muy presente en la memoria del oviedismo. Porque, más allá de los resultados o de las rivalidades, el fútbol también guarda historias que permanecen para siempre.
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