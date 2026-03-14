El exjugador del Valencia CF Maxi Gómez pide perdón

El delantero uruguayo Maxi Gómez se disculpó públicamente tras su expulsión en el partido entre Club Nacional de Football y Montevideo Wanderers por la sexta fecha del Torneo Apertura uruguayo. El atacante vio la tarjeta roja en el primer tiempo, en una acción que generó polémica y que dejó a su equipo con diez jugadores durante buena parte del encuentro.

El incidente ocurrió cerca del minuto 40-41 del primer tiempo, cuando el marcador aún estaba 0-0. Gómez disputó una pelota y terminó impactando con una fuerte infracción sobre el defensor Fabricio Formiliano. El árbitro mostró inicialmente tarjeta amarilla, pero tras revisar la jugada en el VAR cambió su decisión y lo expulsó.

El mensaje de disculpas del delantero

Poco después del partido, el atacante utilizó sus redes sociales para asumir la responsabilidad por la acción y pedir perdón a los aficionados y a sus compañeros.

“Quiero pedir disculpas por lo ocurrido en el partido de hoy. Asumo con responsabilidad la expulsión y lamento no haber podido seguir acompañando a mi equipo dentro de la cancha”, escribió el delantero.

En el mismo mensaje también destacó el esfuerzo del equipo para sacar adelante el resultado: “Orgulloso del enorme esfuerzo de mis compañeros, que dieron todo hasta el final y demostraron compromiso y entrega para conseguir la victoria”.

Nacional resistió y ganó pese a la roja

A pesar de la expulsión del delantero, el equipo tricolor consiguió imponerse por 2-0 y cortar una racha negativa tras dos derrotas consecutivas. Los goles del triunfo llegaron en la segunda parte y permitieron al conjunto recuperar confianza en el Torneo Apertura.

El resultado fue especialmente importante para el club, que llegaba al encuentro con presión tras caer en los partidos anteriores del campeonato.

Maxi Gómez en un entrenamiento con Nacional / @Nacional / X

Se perderá el próximo partido

La tarjeta roja tendrá consecuencias inmediatas para Gómez. El delantero será baja en el próximo compromiso ante Defensor Sporting, un duelo que además tenía un componente especial para el atacante, que jugó en ese club antes de fichar por Nacional.

Con 29 años y una carrera que incluye pasos por el fútbol europeo y la selección uruguaya, el delantero intenta ahora pasar página tras el incidente y centrarse en lo que resta del torneo con Nacional.