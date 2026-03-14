Gayà: "Queríamos mirar hacia arriba pero esto es un paso atrás"

Tras la derrota en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo, fue José Luis Gayà el encargado de atender a los micrófonos de LaLiga para analizar lo sucedido. El capitán lamentó la mala primera parte del equipo y que no se plasmara la ilusión con la que llegaban al partido, además de destacar el lastre que están suponiendo las jugadas a balón parado.

"Sensación mala porque sabíamos de la importancia del partido, veníamos en buena dinámica con dos partidos ganados, con moral para afrontar el partido. Sabíamos que ellos también se juegan la vida...", explicó el capitán del Valencia sobre la actitud de ambos equipos. Gayà habló de la mala primera parte y lamentó que el equipo no encontró soluciones en la segunda: "Todo ha estado marcado por la primera parte donde han sido mejores, no hemos encontrado soluciones. Ha decantado el partido. La segunda parte lo hemos intentado pero no hemos estado acertados, el balón parado nos condiciona".

Obligados a mejorar a balón parado

El equipo ya encajó a balón parado contra el Alavés y lo ha vuelto a hacer contra el Oviedo. Gayà destaca la necesidad de mejorar esos conceptos en una Liga que se decide por detalles: "Veníamos de encajar contra el Alavés y hoy igual, LaLiga está muy igualada y esos detalles decantan partidos y tenemos que mejorar".

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OVIEDO, 14/03/2026.- El centrocampista del Oviedo Santiago Colombatto (2i) disputa un balón ante el delantero del Valencia Lucas Beltrán durante el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports que disputan el Real Oviedo y el Valencia CF este sábado, en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. EFE/ Eloy Alonso / Eloy Alonso / EFE

Sobre la situación en la que queda el equipo tras la derrota, Gayà habla claro de "paso atrás" y centra ya el foco en el Sevilla: "Nosotros entendemos que estaban ilusionados, queríamos mirar hacia arriba pero es un paso atrás, ahora a preparar el partido contra el Sevilla, pero hoy veníamos con ilusión y no lo ha reflejado lo que hemos ofrecido".