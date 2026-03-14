Las notas de los jugadores del Valencia CF contra el Oviedo

El Valencia venía de una inercia positiva de ganar 5 de 8 partidos en esta segunda vuelta y con la sensación de estar más cerca de conectarse a la zona media alta que de otra cosa. Pero el Valencia siempre acostumbra a defraudar cuando las expectativas son positivas y eso es lo que sucedió en el Carlos Tartiere. Ante el Oviedo la plantilla tuvo una actuación para olvidar. Y lo peor es que muchos esperaban una actuación de este calibre. ¡Estas son las notas de los jugadores del Valencia en la derrota por 1-0 a domicilio!

Los titulares

Dimitrievski 5 No pudo hacer demasiado en el gol. El balón pasó cerca, pero era muy complicado sacar el esférico. En el resto del partido casi no tuvo trabajo.

Thierry 3 Empezó nervioso, con una amarilla que se pudo ahorrar y con problemas de posición. En el segundo tiempo casi regala un gol en el minuto 57 por el que pidió perdón, algo que tendría que hacer casi en cada jugada. En su línea esta temporada. Algún partido bueno, muchos más malos.

Cömert 5 Partido en el que como su compañero no cometió errores graves, pero faltó más valentía en la salida de balón y algo más de ímpetu en el choque. Ni partido bueno, ni malo. Suficiente visto lo visto con algunos de sus compañeros.

Unai Núñez 5 No tuvo culpa en el gol y tampoco cometió errores de bulto. No fue su mejor día en los duelos, eso sí.

Gayà 5 Se incorporó más en el segundo tiempo que en el primero, pero sin demasiada fortuna. Sus centros no encontraron compañero y sus disparos se encontraron con Escandell.

Guido Rodríguez 5,5 Pisó muchas zonas del campo pero llegó tarde en la primera parte en muchos momentos. No por su culpa, sino por una falta de coordinación colectiva absoluta. Creció en el segundo tiempo, ganó más duelos y se le notó más intenso. Pero lejos de su mejor versión.

OVIEDO, 14/03/2026.- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, previo al partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports que disputan el Real Oviedo y el Valencia CF este sábado, en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. EFE/ Eloy Alonso / Eloy Alonso / EFE

Javi Guerra 4 Primera parte en la que tuvo algunas buenas acciones para lanzar al equipo y un disparo, pero le faltó más volumen de pases y de protagonismo. En el segundo tiempo lo peor fue la sensación de falta de carácter. Se lo comió David Costas en su choque en la valla de publicidad y unos minutos más tarde todavía parecía noqueado. Necesita volver a mostrar la versión que mostró contra el Alavés.

Ugrinic 4 Lo intentó con un disparo lejano. Pero eso es lo poquito que se puede decir de su partido. Tanto para lo bueno como para lo malo. Y es que no hizo nada mal, pero tampoco bien. Y esa falta de protagonismo perjudicó al equipo.

Ramazani 3 Espectador de lujo en el primer gol del Oviedo. No tuvo demasiadas ganas de cortar la carrera de Thiago Fernández. Unos minutos antes tuvo una ocasión clara con un disparo desde la frontal con la izquierda que se fue rozando la madera.

Thierry disputa un balón durante el Valencia - Oviedo / Eloy Alonso - EFE

Danjuma 2 Difícil ganarse el puesto con actuaciones como la del Carlos Tartiere. No se fue de nadie y lo peor es que en muchos momentos tampoco lo intentó. En el gol tiene que seguir a Costas, que entra a rematar con la atenta mirada de Danjuma. Eso sí, de lejos... no vaya a ser que le dé un tirón arrancando a defender.

Sadiq 3,5 Se tropezó como siempre, pero no le dio más cosas al equipo. Lento en ataque tanto técnicamente como a la hora de pensar en la ejecución de lo que quería. Ni metió miedo a la defensa, ni ayudó a sus compañeros. Uno de sus peores días justo unos días después de que se partiera de risa con el 'Sadiq Pelé'.

Suplentes

Hugo Duro 4 Peleó arriba, pero no le llegó ni medio balón. Tampoco ganó él ninguno. Perjudicado por la nada más absoluta del Valencia CF en ataque.

Almeida 4 Se le vio más intención que acierto. Mejor sin balón que con balón. Y lo demuestra una imagen en la que intentó un autopase y pidió una mano que solo vio él. Tiene que hacer más pierna en el gimnasio, porque no levantó el balón en ningún córner ni por casualidad.

OVIEDO, 14/03/2026.- El centrocampista del Valencia, Javi Guerra (2i), protege el balón ante el centrocampista argentino del Oviedo, Thiago Fernández, durante el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports que disputan este sábado Real Oviedo y Valencia CF en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. EFE/ Eloy Alonso / Eloy Alonso / EFE

Rioja 5 Con él no hay discusión en el trabajo que ofrece, pero volvió a estar lejos de lo smínimos en el acierto técnico. Sin centros buenos, ni disparos a portería.

Diego López 4 Más excitado de lo necesario. Aportó tensión y pelea, pero no lo canalizó bien. El partido pedía madurar jugadas para romper la defensa del Oviedo y él no acertó en el regate ni en el último pase.

Noticias relacionadas

Lucas Beltrán 5 Mostró parte de su repertorio con pelea y con intención, pero no pudo encontrar el camino al gol. Lo intentó, eso sí, con un disparo en el descuento que fue bloqueado por un defensa.