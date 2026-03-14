Real Oviedo - Valencia CF: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 28 de LaLiga

Después de dos victorias en Mestalla, el Valencia CF vuelve a asumir el reto de los partidos como visitantes desplazándose a la casa del colista, el Carlos Tartiere del Real Oviedo. El partido supondrá la búsqueda de la confirmación, con un tercer triunfo seguido, de un equipo que mire hacia la parte media alta de la clasificación de LaLiga.

La jornada de sábado arranca a las dos de la tarde con el Girona - Athletic Club (Teledeporte, RTVE Play, DAZN LaLiga M55 y O113, LaLiga TV BAR) y continuará, a las 16:15 horas, con el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Getafe en el estadio Metropolitano (M+ LaLiga M54 y O110, M+LaLiga HDR M440 y O111, LaLiga TV Bar y M+LaLiga 2 M57 y O112).

Ciere del sábado con el Real Madrid - Elche

El sábado se cerrará a las nueve de la noche en el Santiago Bernabéu, hasta allí ha viajado el Elche CF en su intento de romper la mala dinámica de resultados de la segunda vuelta dando la campanada ante el Real Madrid. El encuentro podrá seguirse por televisión a través de M+LaLiga M55 y O110, LaLiga TV Bar, M+ LaLiga HDR M440 y O111, así como en M+LaLiga 2 M57 y O112.

Antes, en el tercer turno del día, será el momento del Valencia de Carlos Corberán, que se sitúa duodécimo en la tabla con 32 puntos. Enfrente, el colista, con apenas 18 unidades, que vive el partido con una auténtica final en una carrera casi imposible por la salvación.

Escarmentados de la primera vuelta

El resultado de la primera jornada, cuando en la jornada 7 el Oviedo asaltó Mestalla en los minutos finales (1-2), debe servir de escarmiento a los valencianistas. Aquel partido significó el inicio de una crisis que derivó en demasiadas semanas con el Valencia en la zona más baja de la competición. Hoy, en cambio, el objetivo es que pueda completarse la 'vuelta a la tortilla' y, con los tres puntos del Tartiere, dejar definitivamente atrás los miedos al descenso.

Correspondiente a la jornada 28 de LaLiga, el encuentro entre Oviedo y Valencia en la capital del Principado está programado para este sábado, 14 de marzo de 2026, desde las 18:30 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el Oviedo - Valencia?

El choque Oviedo - Valencia podrá verse en diferentes plataformas de pago a través del canal DAZN LaLiga, diales 55 de Movistar Plus, y 113 de Orange. Además de en el canal DAZN, en directo, y en LaLiga TV Bar.

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¿Cómo seguir 'on line' el Oviedo- Valencia?

Además de poder verlo por televisión, el encuentro de este sábado podrá seguirse en directo a través del minuto a minuto de SUPERDEPORTE, con todos los detalles de lo que ocurra sobre el césped del Tartiere, donde el Valencia regresa 25 años después.