Árbitro debutante para el Oviedo - Valencia

El Valencia CF se enfrenta a lo desconocido en materia arbitral este sábado en el Carlos Tartiere. Miguel Sesma Espinosa, uno de los colegiados de la nueva hornada, debutante esta temporada en Primera División, será el encargado de impartir justicia en el partido de los valencianistas ante el Real Oviedo, colista de LaLiga que persigue de manera desesperada una victoria que le dé impulso y fe en sus mínimas opciones de mantenerse en la categoría.

Para el Valencia será el primer partido en que se cruce con el joven árbitro riojano. El Oviedo, en cambio, ya lo conoce, pues fue el juez en la derrota que sufrió en la jornada 5 en el Martínez Valero frente al Elche CF (1-0).

Nacido en Logroño el 31 de enero de 1995, Miguel Sesma tiene 31 años y vive su primera experiencia en la élite del fútbol nacional siendo el segundo colegiado más joven del colectivo en Primera tras José Luis Guzmán Mansilla, justamente, el encargado de arbitrar la semana pasada el Valencia - Alavés en Mestalla. El jienense se equivocó, mal asesorado por la sala VOR, en el primer minuto del encuentro al señalar penalti de Guido Rodríguez sobre Toni Martínez por un mínimo pisotón del argentino al delantero murciano cuando la pelota ya había cambiado de escenario sin una incidencia clara de la acción castigada.

Guzmán Mansilla enervó a Mestalla, especialmente, en el primer tiempo. Las críticas disminuyeron en la segunda mitad, en cuyos instantes finales pitó penalti de manera correcta por una sujeción de Pacheco sobre Hugo Duro, delantero que convirtió el lanzamiento desde los once metros dando el triunfo a los locales.

Árbitro precoz

Este sábado, el Valencia vivirá su primer partido con otro de los colegiados más prometedores del fútbol español. Sesma Espinosa se estrena este curso en LaLiga después de tres años en la Segunda División. Antes, precozmente, acumuló experiencia en Segunda División B (entre 2017-18 y 2020-21) y Primera Federación (2021-2023), y, finalmente, en la temporada 2023/24 dio el salto a la categoría de plata.

Miguel Sesma ha pitado 14 partidos en LaLiga, mostrando 38 tarjetas amarillas, sin expulsiones y decantándose por decretar tres penaltis. Además, su media de cartulinas amarilla no es muy elevada, tan solo de 2,71 por encuentro.

Los 14 partidos en Primera división de Miguel Sesma, árbitro del Oviedo - Valencia de este sábado / BDFutbol

Estadística de 'casero'

No obstante, el dato que puede preocupar al Valencia es la estadística que lo señalaría como 'casero'. De los 14 partidos en los que ha participado, diez han sido las victorias para los conjuntos locales, cuatro para los visitantes (tres en 2026), sin empates. Un porcentaje en favor de los equipos de casa que ya cultivó en Primera RFEF (50 %) y en LaLiga Hypermotion (42 %).

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Presión del Tartiere e intervencionismo en el VAR

Una de las bazas a las que se aferra el Oviedo es su afición, a la que espera rozando el lleno en el Tartiere en los partidos que le quedan como local. Más allá de la presión que puedan ejercer sobre el joven árbitro los cerca de 30 000 espectadores que se reunirán en apoyo de los jugadores carbayones, el peligro también puede estar en la sala de videoarbitraje, en la que estará uno de los colegiados VAR más intervencionistas de la temporada, Jorge Figueroa Vázquez (colegio Andaluz).