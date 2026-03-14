PREVIA | Partido clave para el VCF Mestalla en la carrera por la permanencia

El Valencia CF Mestalla obtuvo un empate en su visita a Girona, acariciando la victoria en uno de los campos más exigentes de la categoría. En las últimas jornadas, los pupilos de Miguel Ángel Angulo están arrastrando buenas sensaciones que esperan culminar regresando a la senda del triunfo puntos este domingo, a las 12:00 horas en el Antonio Puchades, ante un rival directo como el CD Ibiza en el grupo III de la Segunda división RFEF.

Para los valencianistas, decimoterceros, con tres puntos de renta sobre el último de los equipos que perderían la categoría -Barbastro-, afrontan un duelo clave en busca de la tranquilidad. El rival, precisamente, es el conjunto que está inmediatamente por encima de los blanquinegros en la tabla. En puesto de promoción, el Mestalla se distanciará en dos puntos del Ibiza Islas Pitiusas con un triunfo, cediéndole el testigo de la plaza de 'play-off' de descenso. El empate valdría, ya que en tierras ibicencas, el equipo de Angulo se impuso en la primera vuelta por un gol a dos.

Aimar, autor de uno de los dos tantos valencianistas en el partido de la primera vuelta, analizó el partido en la previa en las micrófonos del club.

Cerca de la victoria

"Estamos trabajando muy bien esta semana. Queremos la victoria, sumar de tres y tirar para delante. Estamos muy cerca, en el campo se está viendo, así que queremos ganar en el Puchades y dar un buen domingo a todos".

A por la SD Ibiza

"Es un rival directo y tenemos que ir a por ellos desde que empiece el partido, desde el primer minuto, con nuestro juego y siendo verticales. Hay que sentir que estamos en el partido, hacerles sentir incómodos e ir a por ellos sin miedo. Así seguramente lo saquemos hacia adelante y ganemos el partido".

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Objetivo personal

"Tengo ganas de seguir, de aportar al equipo y si es con goles (como en la primera vuelta) y asistencias pues mucho mejor".