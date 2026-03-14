Álvaro García-Granero

El tierno abrazo entre un canterano del Valencia CF y su abuelo emociona en la Hatton Crevillent Cup

La quinta edición de la Hatton Crevillent Cup dejó goles espectaculares, promesas del fútbol europeo y también una escena que ha conquistado a miles de aficionados. El protagonista fue Jorge Latorre, futbolista de 11 años del Valencia CF, que tras disputar un partido del torneo se encontró con su abuelo sobre el césped y se fundió con él en un emotivo abrazo. Más información