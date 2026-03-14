El tierno abrazo entre un canterano del Valencia CF y su abuelo en la Hatton Crevillent Cup

La quinta edición de la Hatton Crevillent Cup dejó goles espectaculares, promesas del fútbol europeo y también una escena que ha conquistado a miles de aficionados. El protagonista fue Jorge Latorre, futbolista de 11 años del Valencia CF, que tras disputar un partido del torneo se encontró con su abuelo sobre el césped y se fundió con él en un emotivo abrazo.

El momento fue captado por la televisión con derechos del torneo y posteriormente difundido en redes sociales por DAZN, donde rápidamente se volvió viral. El joven jugador, visiblemente emocionado, intentó explicar lo que sentía: “Estoy orgulloso de él porque viene a todos mis torneos y partidos”, comentó sin poder terminar la frase por la emoción.

La escena ha sido interpretada por muchos aficionados como una muestra de lo que significa el valencianismo: una pasión que pasa de abuelos a padres y de padres a hijos.

Un torneo de cantera con los grandes clubes de Europa

La Hatton Crevillent Cup, disputada los días 13 y 14 de marzo en la Ciudad del Fútbol “Juanfran Torres”, se ha consolidado como uno de los torneos más destacados del fútbol base en España. En esta edición participaron 21 equipos nacionales e internacionales de primer nivel.

Entre ellos estuvieron clubes como el FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla FC, Real Betis o CA Osasuna, además de equipos internacionales como el Juventus FC, Paris Saint‑Germain, Sporting CP, Chelsea FC o el Manchester City.

El torneo se disputa en categorías alevín y benjamín y se ha convertido en un escaparate para observar a algunas de las promesas más destacadas del fútbol formativo.

Jorge Latorre, una promesa del Valencia CF

Entre todos los jóvenes talentos presentes, uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Jorge Latorre. El jugador del Valencia destacó durante el torneo no solo por su fútbol, sino también por la escena que protagonizó con su abuelo.

Tras finalizar uno de los partidos, el joven se preparaba para realizar declaraciones cuando vio a su abuelo sobre el terreno de juego. Sin dudarlo, corrió hacia él para abrazarlo. El gesto, sencillo pero lleno de significado, dejó una imagen cargada de emoción que rápidamente conectó con los aficionados.

El Valencia CF participó en el torneo con un equipo competitivo, aunque su camino terminó en los cuartos de final tras caer frente al Chelsea FC.

El vídeo de DAZN que emociona al valencianismo

La escena de Jorge Latorre y su abuelo alcanzó una enorme repercusión después de que DAZN publicara el vídeo en sus redes sociales acompañado de un mensaje sencillo pero poderoso: “Que no nos falten nunca los abuelos”.

En apenas unos segundos, el clip consiguió transmitir la esencia del sentimiento valencianista. No es casualidad: diversos estudios de LaLiga señalan que el Valencia CF es el club cuya afición más se transmite de padres a hijos en España.

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Historias como la de Jorge Latorre explican por qué. En Mestalla, el fútbol no es solo un espectáculo deportivo: es una herencia emocional que se transmite dentro de la familia. Un vínculo que convierte a cada nueva generación de aficionados en portadores de un legado que, como muchos repiten en Valencia, dura toda la vida.