A Coruña renuncia al Mundial 2030 y deja vía libre al Nou Mestalla

Cambio de planes en las sedes españolas para el Mundial del año 2030: A Coruña ha tomado la decisión de renunuciar a su candidatura y Riazor no será uno de los estadios que aleberguen al menos un partido del gran torneo de selecciones que se disputará en España, Portugal y Marruecos. La alcaldesa Inés Rey y el presidente del Deportivo Juan Carlos Escotet explicarán este lunes su decisión en una comparencia pública.

Este adiós de A Coruña despeja el camino de forma directa a València y Vigo, que son las dos ciudades que situadas en la 'pole position' para convertirse en sede. Ahora mismo, tanto el Nou Mestalla como Balaídos no forman parte de la lista de estadios españoles, pero el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha dezslizado en más de una ocasión su interés de que se terminen convirtiendo en sede.

Estadio de Riazor desde las alturas / DEPORTIVO

A Coruña, una renuncia basada en muchas dificultades

Esta decisión llega después de las dificultades que se ha encontrado el proyecto en los últimos tiempos y tras la reunión del pasado lunes entre Rey y Escotet en la que se reestableció el diálogo y se establecieron las líneas maestras de la renuncia y los pasos a seguir en este nuevo escenario.

La premura en el tiempo para dar pasos firmes en el proyecto, las dificultades que ha encontrado A Coruña para financiarlo y los problemas que se ha encontrado en aspectos centrales como la movilidad han empujado al Concello a desistir de convertirse en bimundialista después de la experiencia de 1982. Esta renuncia llegará dos días antes de que responsables de la FIFA tuviesen previsto visitar la ciudad para conocer en qué estado se encuentra la candidatura que había sido una de las once preseleccionadas españolas en diciembre de 2024. Es la segunda sede española que dice adiós por la imposibilidad de acometer el proyecto tras Málaga.

Valencia VLC SPD actualización del estado de las obras del estadio del Valencia CF Nou Mestalla / Francisco Calabuig / LEV

La situación de Valencia y el Nou Mestalla

Valencia no forma parte de la lista de 11 sedes que la RFEF presentó a la FIFA en su momento después de que el Valencia CF y el Ayuntamiento no se pusieran de acuerdo para cumplir los requisitos mínimos. Sin embargo, que el Nou Mestalla sea sede no está ni mucho menos descartado y, de hecho, se trabaja en ello, ahora con más facilidades tras el adiós de Riazor.

La semana pasada, Rafael Louzán dejaba muy claras sus intenciones con Valencia: "Valencia va a tener el estadio más moderno del fútbol español para ese Mundial, un estadio de 70.044. Seguimos las obras vía redes y vía club", expresó el presidente de la RFEF, dando a entender que el Nou Mestalla era el estadio mejor colocado si alguna sede se caía. Y ahora se ha caído.

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"No entró en su momento por problemas entre la propiedad del campo, Peter Lim, y el Ayuntamiento, pero esos problemas se han solucionado y la FIFA tiene la capacidad de decidir. No le deberían de surgir muchas dudas", añadió.