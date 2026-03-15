El drama del Valencia CF a balón parado: toda una sangría de puntos perdidos

¿Dónde podría estar este Valencia CF con una mayor atención en la defensa de las jugadas a balón parado? Sin duda, más arriba de las posiciones que ocupa en la actualidad en la clasificación de LaLiga. A pesar de que ha compensando ligeramente el drama que está sufriendo en este aspecto, con once dianas a favor, el porcentaje de goles en contra en acciones a pelota parada (38 %) sobre los 42 totales penaliza claramente la trayectoria del equipo en la competición. Diez de los 16 goles recibidos de esta manera han llegado en jugadas de estrategia -saques de esquina, banda o faltas frontales y laterales- que le han costado al equipo de Corberán la pérdida efectiva de una decena de puntos.

La derrota en el Carlos Tartiere volvió a poner en evidencia las carencias del Valencia a la hora de neutralizar estas jugadas por parte del rival, una tendencia que comenzó a replicarse por primera vez en la temporada en los partidos que desencadenaron la gran crisis que explotó, precisamente, con el asalto de Mestalla por el Real Oviedo a finales de septiembre (1-2). Más dolor aún ha causado el hecho de caer en los dos partidos con el colista. El duelo del sábado se decantó a la media hora con un gol de David Costas tras un saque de esquina. Los ovetenses reactivaron el juego en corto. Thiago Fernández aprovechó la pasividad en el sector derecho para progresar hacia el área y asistir a su compañero, que remató solo y a placer de primeras en la zona de mayor peligro.

Cuarta peor defensa en acciones a balón parado (ABP)

El Valencia fue superado en intensidad y atención, como tantas otras veces a lo largo del torneo. Los números de los blanquinegros a balón parado se sitúan entre los peores de los 20 equipos de Primera. Solo por detrás de Real Sociedad (13), Oviedo (12) y Levante (11). Las palabras de José Gayà tras el choque en tierras asturianas no son fruto de la casualidad, sino la voz de alarma de una tendencia que está saliendo muy cara.

"Encajamos dos goles a balón parado contra el Alavés, de penalti y de córner. Aquí, otra vez igual. LaLiga está muy igualada y esos detalles decantan los partidos. Hay que mejorarlo", dijo a los micrófonos de DAZN el capitán del Valencia después de que en la tarde del domingo se constatase la pérdida de los seis puntos en liza con el colista de la competición, algo que no ocurría desde hace 43 años en el curso 1982/83.

Diez goles encajados en córners, faltas o saques de banda

Las palabras de Gayà reflejan una decena de situaciones que han hecho mucho daño al equipo. Incluso extrayendo del cómputo los penaltis -seis en contra-, ocho de los diez goles recibidos a través de la pizarra de los adversarios han costado puntos. Un total de diez... además del sufrimiento al que se tuvo que llegar en las victorias, en la prolongación, frente al Espanyol y el Alavés. Estos son los diez goles encajados en jugadas de estrategia por parte del Valencia durante 28 jornadas de Liga:

Espanyol 1-1 Valencia. Cabrera tras un saque de esquina

Cabrera tras un saque de esquina Espanyol 2-2 Valencia. Puado tras asistencia de Roberto en un balón colgado en una falta frontal lanzada por Edu Expósito

Puado tras asistencia de Roberto en un balón colgado en una falta frontal lanzada por Edu Expósito Valencia 1-1 Oviedo (1-2). Ilic anota después de un mal despeje de Santamaría. Antes Rondón cabeceó un córner

Ilic anota después de un mal despeje de Santamaría. Antes Rondón cabeceó un córner Girona 2-1 Valencia. Arnau aprovecha un rechazo a parada de Agirrezabala tras una falta lateral lanzada por Yasper Asprilla

Arnau aprovecha un rechazo a parada de Agirrezabala tras una falta lateral lanzada por Yasper Asprilla Rayo 1-0 Valencia (1-1). Córner en corto, centra Gumbau y Mendy se adelanta con la cabeza a Pepelu

Córner en corto, centra Gumbau y Mendy se adelanta con la cabeza a Pepelu Atlético 1-0 Valencia (2-1). Koke se beneficia en la zona del segundo poste de una serie de despistes en cadena tras un córner

Koke se beneficia en la zona del segundo poste de una serie de despistes en cadena tras un córner Valencia 0-1 Mallorca (1-1). Raíllo gana una alta lejana frontal y su servicio de cabeza lo remata Samu, liberado, a 12-13 metros de la portería

Raíllo gana una alta lejana frontal y su servicio de cabeza lo remata Samu, liberado, a 12-13 metros de la portería Valencia 1-1 Espanyol (3-2). Cabrera peina un saque de banda al área de Rubén Sánchez. Agirrezabala deteniene los intentos de Kike, pero este asiste atrás a Terrats, que anota

Cabrera peina un saque de banda al área de Rubén Sánchez. Agirrezabala deteniene los intentos de Kike, pero este asiste atrás a Terrats, que anota Valencia 1-2 Alavés (3-2). Boyé supera a Guido Rodríguez en el aire para rematar a gol un saque de esquina de Denis Suárez

Boyé supera a Guido Rodríguez en el aire para rematar a gol un saque de esquina de Denis Suárez Oviedo 1-0 Valencia. Costas convierte de primeras dentro del área después del córner en corto.

A estas jugadas, podría además sumarse uno de los seis penaltis, el primero marcado por Kylian Mbappé en el 4-0 del Santiago Bernabéu, originado en unas manos de César Tárrega después de un despiste en un saque de esquina de los blancos.

El gallego Costas celebra el gol que le hizo al Valencia en la primera mitad con sus compañeros / LaLiga

Las faltas de atención defensiva contra la pizarra de los rivales empezó costando dos puntos en Cornellà el Prat. Y, al menos, dos en las derrotas ante el Oviedo, otros dos más al perderse la opción de ganar en casa al Mallorca e, igualmente, en Vallecas. Uno en Girona, cuando ya se tenía al menos el botín del empate, así como en el Metropolitano, donde el 1-0 del Atlético hizo ir a remolque todo el choque y restó validez al 'golazo' de Lucas Beltrán en el segundo tiempo.

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Por lo tanto, el tanto recibido en el Carlos Tartiere, en otra acción a balón parado con errores defensivos, recordó fallos ya cometidos en citas pasadas. El denominador común en este tipo de situaciones es que los errores se reproducen por igual en casa y a domicilio. Los cuatro primeros hicieron mella en la caída del Valencia en la primera vuelta. Ahora, el equipo necesita rehacerse para volver a la senda del triunfo y alejar definitivamente cualquier tipo de fantasmas, y debe comenzar a hacerlo aumentando los niveles de concentración defensiva en las ABP.