Enésimo empate del Valencia Mestalla que no le permite salir de abajo

El Valencia Mestalla volvió a empatar y sigue ocupando la posición de promoción de descenso a Tercera RFEF. Los de Miguel Ángel Angulo remaron para hacer frente al gol ibicenco y encontraron gracias al tanto de Mario Domínguez la posibilidad de salvar un punto que evita que su rival se le marche en la clasificación, aunque deja pasar una gran oportunidad de salir de esa posición.

Los valencianistas llegaban al encuentro sabedores de su relevancia, ya que el Ibiza es el rival que le supera en la tabla en la lucha por la permanencia, pero una vez más no le dio para ganar. Y es que ya son 13 los empates en el haber del equipo en 27 jornadas, más que ningún otro de la categoría.

Víctor Jr, el más activo del primer tiempo

El partido empezó sin demasiado ritmo y con las ocasiones de gol brillando por su ausencia. No fue hasta el 35 que llegó el primer sobresalto con una jugada en la que Víctor Jr. estuvo cerca de adelantar a los valencianistas, pero su disparo se marchó ligeramente por encima de la portería. Los valencianistas querían y lo intentaron de nuevo a través de Mario Domínguez, que se encontró con el portero, y de Víctor, que casi adelanta a su equipo antes del descanso.

Reanudación y mazazo

Con la reanudación llegó el mazazo en forma de gol balear. García aprovechó un mal despeje de Rodrigo Gamón para adelantar a los suyos, aprovechándose además de un rebote. El castigo pudo ser todavía mayor cuando diez minutos más tarde el colegiado decretó penalti, pero Busi lo estampó a la madera.

Le tocó remar al equipo, que lo intentó primero con una acción ofensiva de Mario Domínguez y más tarde con un disparo de Wanjala que se marchó por muy poco. Lo estaba intentando el equipo de Angulo y al final lo consiguió desde los once metros. Mario lo resolvió sin ponerse nervioso y quedaba el descuento para intentar la machada. Casi lo logra el equipo gracia sal juvenil Yaros Boyko, pero la defensa pudo sacar el esférico en la mismísima línea de gol, condenando al Mestalla al empate.