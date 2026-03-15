Gudelj, Alexis y la web del Sevilla ya apuntan al Valencia

El Sevilla FC ha sufrido un duro revés este domingo al caer goleado en el Camp Nou por 5-2 frente al FC Barcelona, en un encuentro donde los sevillistas, que llegaban con una racha de cinco partidos sin perder, no dieron la talla. Después del partido las declaraciones de futbolistas como Nemanja Gudelj, Alexis Sánchez o el canterano Oso en el sitio web del club hispalense apuntan a la búsqueda de la redención el próximo sábado noche, en el Sánchez Pizjuán, contra el Valencia CF, que quieren que 'pague los platos rotos'.

"Ha sido un partido muy complicado, cada derrota duele, y sabíamos que ante un Barça que está en un gran momento teníamos que hacerlo todo perfecto. Pero no pudimos. Los dos goles rápidos en la primera parte nos hicieron mucho daño. Intentamos reaccionar en la segunda mitad con cambios más ofensivos, pero otro gol suyo llegó demasiado rápido", explicaba Gudelj, visiblemente afectado por los cinco goles encajados.

Con el ánimo por los suelos, el discurso sevillista pasa por centrarse "en lo que viene", y eso es la visita de un Valencia que también está en estado depresivo después de desaprovechar en el Carlos Tartiere una ocasión d eoro para haber mirado a puestos más altos en la tabla. "Todos los partidos son finales para nosotros. Hay que analizar rápido lo sucedido para mejorar en el siguiente partido, en casa, con nuestra gente. Es otra final", comentó el mediocampista serbio, que no perdió tiempo en apuntar hacia el próximo reto.

El sabor agridulce de Oso

Uno de los pocos puntos positivos para el Sevilla este domingo fue el rendimiento de Oso, autor de un gol y de una asistencia a Sow en el segundo. "Dentro de lo malo hay que sacar cosas positivas. Este día se me quedará para toda la vida por el gol y la asistencia, pero ojalá hubiera sido con victoria... Ha sido un día difícil, estoy jodido, pero poco más tengo que decir. Hay que aprender de los errores y centrarnos en el próximo partido, que debemos ganar sí o sí", dijo el joven canterano, que no ocultó su decepción tras el tropiezo.

João Cancelo, ex del Valencia, autor del quinto y último gol de los culés / EFE

Además, el canterano nacido en Torrevieja (Alicante) aprovechó la ocasión para reafirmar la importancia del próximo partido. "No queda otra que recomponerse rápido y salir a por esa victoria. Este equipo necesita reaccionar, y el partido contra el Valencia es crucial".

Alexis Sánchez: "No podemos cometer los mismos errores"

El experimentado Alexis Sánchez también ofreció su reflexión tras la derrota en el Camp Nou. "Llevamos muchos años sin ganar aquí, y entramos al partido con dos penales que no se le pueden regalar a un equipo como el Barcelona, que es muy peligroso en esas situaciones. Ahora hay que levantar la cabeza para el próximo partido, que es una final para nosotros. No podemos cometer los mismos errores", expresó el delantero chileno.

Además, Sánchez se mostró satisfecho por el rendimiento de Oso y le envió un mensaje de ánimo: "Me alegro mucho por él, hablamos mucho y le exijo mucho en los entrenamientos, porque el fútbol es constancia y no puede relajarse. Ojalá siga así".

Noticias relacionadas

En la misma línea se manifestó para el canal oficial del Sevilla FC el entrenador, Matías Almeyda: "Somos conscientes con quién jugábamos y cómo queríamos hacerlo. No se pudo, hay que pensar en nuestra realidad. No hay nada positivo en una derrota. Lo positivo es lo que viene y ahí es donde tenemos que estar tranquilos y afrontarlo como finales". Lo cierto es que el Sevilla se presentó en Barcelona con un único triunfo, ante el 'Geta' y con un hombre más tas la roja a Djené, pese a los cinco partidos anteriores sin derrotas: Girona (1-1), Alavés (1-1), Getafe (0-1), Betis (2-2) y Rayo (1-1).