Justin De Haas mantiene vivas las opciones europeas del Famalicao
El central neerlandés marcó gol en la victoria de su equipo frente a Vitoria de Guimaraes que le mantiene en la pomada por jugar competición continental
El FC Famalicão sigue soñando con Europa. El conjunto portugués logró una valiosa victoria por 2-1 en su visita al Vitória SC que le permite escalar hasta la quinta posición de la Primeira Liga y colocarse a tan solo dos puntos de los puestos que dan acceso a competiciones continentales. Uno de los nombres propios del encuentro fue el central neerlandés Justin de Haas, que abrió el marcador y dio el primer impulso a su equipo en un estadio siempre complicado. El defensor apareció en el minuto 17 para rematar de cabeza dentro del área tras una prolongación de Sorriso y adelantar a los visitantes.
El futbolistam que se incorporará al Valencia CF como agente libre la próxima campaña, no quiere dejar Portugal sin capitanear a su equipo, con el que más ha crecido como profesional, a jugar competición europea la próxima temporada.
El gol del zaguero, que se ha convertido en una amenaza en las acciones a balón parado, silenció el Estádio Dom Afonso Henriques y permitió al Famalicão manejar el ritmo del partido en los primeros compases.
Un triunfo clave lejos de casa
El choque no fue sencillo para el conjunto dirigido por Hugo Oliveira. Tras el tanto inicial de De Haas, el Vitória reaccionó y logró igualar el encuentro con un disparo lejano de Samu antes del descanso, devolviendo la emoción al duelo.
Sin embargo, el Famalicão volvió del vestuario decidido a llevarse los tres puntos. En la reanudación, Sorriso culminó el empuje visitante con el gol que acabaría decidiendo el partido y sellando el 1-2 definitivo.
La victoria tiene un valor especial no solo por haberse producido a domicilio, sino también por el impacto en la clasificación. El Famalicão ascendió del sexto al quinto puesto de la liga portuguesa, consolidando su gran momento en la recta final de la temporada.
El sueño europeo sigue vivo
El equipo portugués atraviesa una racha positiva que le mantiene plenamente en la pelea por entrar en competiciones europeas. Con este triunfo, el Famalicão se sitúa a apenas dos puntos de la zona continental, lo que mantiene intactas sus aspiraciones cuando aún quedan jornadas decisivas por disputarse.
En ese contexto, el papel de futbolistas como Justin De Haas está siendo determinante. El central neerlandés, de 26 años y pieza habitual en la defensa, ha aportado solidez atrás y presencia ofensiva en el juego aéreo, convirtiéndose en uno de los protagonistas de la temporada.
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