Marc Martínez, la joya del Valencia CF que viene: Debut de '10' en el Pre-Europeo Sub-17

Estreno triunfal en el Pre-Europeo Sub-17. España, con goles de Enzo Alves y Christian Imga, supera a Irlanda del Norte (2-0) en un partido muy exigente y comparte el liderato con Escocia, el rival del miércoles.

En una tarde inhóspita, desatada una tormenta brutal en The Showgrounds que obligó incluso a interrumpir momentáneamente la velada por la violencia con la que caía el agua, España sumó sus primeros tres puntos en esta Ronda 2 del Europeo, un poquito más cerca el objetivo de estar en la fase final. Se ganó a Irlanda del Norte (2-0), no sin una buena dosis de esfuerzo y sacrificio, y el miércoles, ante Escocia, busca otra victoria para dejar encarrilada su clasificación. Escocia, por cierto, superó a Turquía en la primera jornada (2-0).

A los cinco minutos, y cuando la Selección trataba de adaptarse al césped artificial del campo de la localidad de Coleraine, una tromba impresionante mandó a los jugadores al vestuario. España había salido bien y siguió dominando cuando se retomó el duelo, cocinando el gol a medida que ganaba metros. Llegó antes de los 20 minutos con un cabezazo estupendo de Enzo Alves, un rematador infalible y que marcó los tiempos a la perfección, agradecido por el caramelo que le puso Ebrima Tunkara con la zurda. Un golazo para hacer camino.

El equipo de Sergio García ya había encontrado el premio a su constancia, pero Irlanda del Norte no se iba a dar por vencida. Fiel a un estilo muy propio de ese fútbol, con juego directo y balones aéreos, atosigó a España con varios saques de esquina y con alguna transición como la que disfrutó pasada la media hora, una llegada muy peligrosa desde la banda derecha de la selección anfitriona que no encontró rematador por muy poco. Tocaba aguantar y recuperar la pelota, a partir de ahí mejoró España.

Los últimos compases del primer tiempo fueron de claro color rojo. Visto lo visto, lo suyo hubiera sido irse al descanso con una renta mayor, pues Marc Martínez, en el 42 y después de otra asistencia celestial de Ebrima Tunkara, tuvo el segundo en un mano a mano que Blayney, el portero local, resolvió con muchísimo acierto. Fueron minutos muy alegres de España, que ya se había percatado de que la tarde iba a obligar a un esfuerzo extra. Por si había dudas, lo corroboró en la reanudación cuando Irlanda del Norte casi empata en el minuto 51 con una acción de poderío de Luke Hawe, que lo hizo todo bien y cuyo disparo se fue por un palmo.

Con el susto despertó la sub-17, que volvió a dar un aviso serio con un intento de Marc Martínez desde la frontal. Hasta el final, y pese a tener la situación relativamente bajo control, tocó aguantar y apretar los dientes. Los debuts no son sencillos y menos si te tienes que adatar a tantas circunstancias, pero, ya en el epílogo, España respiró tranquila con el segundo gol de la cita.

Lo marcó Christian Imga desde los once metros después de que él mismo, revulsivo en el segundo tiempo, provocara un penalti después de una gran jugada. El 2-0 hacía justicia y deja a la Selección en lo más alto del grupo A6, empatada a todo con Escocia. Será el próximo rival de una Ronda 2 en la que no hay respiro para una España que quiere estar en el Europeo.

FICHA TËCNICA

ESPAÑA

Once inicial: Guille Ponce; Arnau Cases, Jorge Domínguez, Sergi Mayans, Jordi Pesquer; Holmes Junior (Cherif Fofana, m. 85), Ebrima Tunkara, Mauro Valeiro (Ian Mencía, m. 73); Abdou Kemo Badji (Rubén Gómez, m. 73), Enzo Alves (C) (Roberto Tomás, m. 85) y Marc Martínez (Christian Imga, m. 65).

Banquillo: Darlington Chichoro (p. s.), Raúl Expósito, Mario Díaz, Ian Mencía, Rubén Gómez, Cherif Fofana, Mikel Urrestarazu, Roberto Tomás y Christian Imga.

Entrenador: Sergio García.

IRLANDA DEL NORTE

Once inicial: Phoenix Blayney; Alfie Wilson, Daniel McCarron, Shea McGarry, Paul Stanfield; Finlay Ross, Charlie McConnell (Liam Kelly, m. 82), Sonny Trainor (Jack May, m. 63); Eamon Tohill (Michael Mulholland, m. 82), Joel Kerr (C) y Luke Hawe (Zak Magowan, m.70).

Banquillo: Kyle Chivers (p. s.), Calum Anderson, Zak Magowan, Adam Nelson, Liam Kelly, Jack May, Alfie Anderson y Michael Mulholland

Entrenador: Andrew Waterworth.

1-0 | Enzo Alves, m. 19.

2-0 | Christian Imga, m. 83, de penalti.

Árbitro principal: Marton Rusz (HUN).

Asistentes: Bence Belicza (HUN) y Akos Juhos (SVK).

Cuarto árbitro: Lukas Dzivjaz (SVK).

Jornada 1 de la Ronda 2 del Europeo sub-17 de 2026.

The Showgrounds (Coleraine, Irlanda del Norte).

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Tarjetas amarillas: Joel Kerr, (m. 24), McConnell (m. 79) e Ian Mencía (m. 87).