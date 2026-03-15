¿Qué fue de Michy Batshuayi?

El fútbol está lleno de promesas que, por diferentes motivos, nunca terminan de encontrar su lugar. Uno de los casos más representativos de la última década es el del delantero belga Michy Batshuayi. Tras irrumpir con fuerza en Bélgica y consolidarse como goleador en Francia, el atacante aterrizó en la élite europea con la etiqueta de delantero moderno: potente, rápido y con facilidad para ver puerta.

Su carrera, sin embargo, ha estado marcada por constantes cambios de destino y etapas irregulares. Entre ellas destaca su paso por el Valencia CF, una experiencia breve pero significativa dentro de su trayectoria.

El espejismo de Mestalla

El 10 de agosto de 2018 el Valencia CF anunció la llegada de Batshuayi como cedido desde el Chelsea FC. El club valencianista buscaba reforzar su ataque tras las salidas de Simone Zaza y Luciano Vietto, y el delantero belga parecía encajar perfectamente en ese perfil.

La ilusión fue inmediata. Batshuayi llegaba con números importantes en su carrera y tras haber sido parte de la selección de Bélgica national team que consiguió la tercera posición en el Copa Mundial de la FIFA 2018. Todo hacía pensar que el Valencia había encontrado a su nuevo referente ofensivo.

La realidad, sin embargo, fue muy diferente.

El futbolista aterrizó en Mestalla falto de ritmo competitivo y nunca terminó de adaptarse a las exigencias tácticas del técnico Marcelino García Toral. Tampoco logró integrarse plenamente en la dinámica del vestuario ni en el estilo de juego del equipo.

Su balance fue muy discreto: 23 partidos disputados, 10 de ellos como titular, y apenas 3 goles. Con el paso de los meses su protagonismo fue disminuyendo hasta convertirse en una pieza prescindible dentro de la plantilla.

Alemany confirma que el Valencia CF le busca una salida a Batshuayi / SD

La situación terminó por resolverse en enero de 2019, cuando el club valencianista y el Chelsea FC acordaron romper la cesión antes de tiempo. Batshuayi abandonaba Mestalla sin haber dejado prácticamente huella.

Crystal Palace: un nuevo intento en la Premier

Tras su salida de Valencia, Batshuayi regresó a Inglaterra para jugar cedido en el Crystal Palace FC. Allí vivió una etapa algo más estable, aunque tampoco logró consolidarse como delantero titular indiscutible.

Durante su paso por el club londinense disputó 33 partidos y marcó 8 goles, números correctos pero lejos de las expectativas que habían acompañado al futbolista desde sus primeros años.

Turquía: el lugar donde volvió a marcar

Con el paso de las temporadas, la carrera de Batshuayi encontró una nueva vida en el fútbol turco. Primero recaló en el Beşiktaş JK, donde firmó 14 goles en 42 partidos, recuperando parte de su instinto goleador. Posteriormente dio el salto al Fenerbahçe SK, etapa en la que vivió uno de sus mejores momentos recientes.

Batshuayi en su etapa en el Besiktas / EFE

En el club de Estambul registró 44 goles en 75 encuentros, convirtiéndose en una pieza importante del ataque y demostrando que todavía mantenía su olfato dentro del área.

Tras su etapa en Fenerbahçe, el delantero belga protagonizó incluso un controvertido movimiento dentro del fútbol turco al fichar por el Galatasaray SK, con el que disputó 30 partidos y anotó 7 goles.

Presente en Alemania

En 2025 Batshuayi emprendió una nueva aventura firmando por el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. A sus 32 años sigue activo en la élite europea, aunque ya con un rol más secundario.

Batshuayi en el Eintracht en la Bundesliga / Eintracht Frankfurt

Hasta la temporada 2025-2026 acumula 21 partidos y 4 goles con el club alemán, manteniéndose como una alternativa ofensiva dentro de la plantilla.

En total, el delantero belga ha disputado más de 500 partidos como profesional y ha marcado cerca de 200 goles a nivel de clubes, además de sumar 55 internacionalidades y 27 tantos con Bélgica.

Un talento que nunca encontró estabilidad

La trayectoria de Michy Batshuayi refleja la de un delantero con talento para el gol pero sin continuidad suficiente para asentarse en un gran proyecto. Su carrera ha pasado por clubes de primer nivel como el Olympique de Marseille, el Chelsea FC o el Borussia Dortmund, pero siempre bajo la etiqueta de jugador de paso.

En ese recorrido, su experiencia en el Valencia CF quedó como uno de los episodios más frustrantes tanto para el futbolista como para el club. Un fichaje que llegó rodeado de expectativas y que terminó diluyéndose en apenas unos meses.

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Hoy, ya en la treintena, Batshuayi sigue recorriendo Europa en busca de minutos y goles, convertido en uno de los delanteros más “viajeros” del fútbol continental.