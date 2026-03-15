Otro récord negativo para la colección del Valencia CF de Meriton

El Valencia CF de Meriton colecciona récord negativos con el paso de los años. El conjunto valencianista ha firmado este fin de semana un dato estadístico poco habitual en la historia de la Primera División. El equipo de Carlos Bordalás ha perdido tanto el partido de la primera vuelta como el de la segunda frente a un rival que se encontraba en puestos de descenso en ambos encuentros: el Real Oviedo.

Se trata de una situación que apenas tiene precedentes en la trayectoria del club en la máxima categoría del fútbol español. De hecho, es solo la tercera vez para el Valencia CF que ocurre en toda su historia en Primera División, tal y como apuntaba 'MisterChip'.

El primer antecedente se remonta a la temporada 1969-70, cuando el Valencia cayó en los dos enfrentamientos ante el Deportivo de La Coruña, que también ocupaba la zona baja de la clasificación. Años más tarde, en la campaña 1982-83, el equipo valencianista volvió a repetir esta circunstancia frente al Celta de Vigo.

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Historia negativa

Más de cuatro décadas después, el registro vuelve a repetirse. En la temporada 2025-26, el Valencia ha vuelto a perder los dos partidos de liga contra un equipo que llegaba a ambos encuentros en puestos de descenso, en este caso el Real Oviedo.