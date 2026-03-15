Reparto de puntos en el derbi autonómico entre Villarreal y Valencia

El Valencia Femenino estuvo cerca de sumar una importante victoria en casa del Villarreal durante el derbi autonómico, pero no pudo defender la ventaja en el marcador que había conseguido tras remontar el tanto inicial groguet y tuvo que conformarse con sumar un punto que le hace perder comba con el Deportivo Alavés en los puestos de play off de ascenso.

Aunque fue el conjunto blanquinegro el que salió con ganas de mandar en el partido, terminó siendo el Villarreal quien se adelantó en el marcado en el minuto 21, obra de Macías tras presionar en campo contrario y conectar un disparo que se colaba por la escuadra derecha de Jana.

El gol había afianzado al Villarreal CF en su planteamiento, con presión en terreno rival cuando el Valencia CF Femenino tenía el esférico; y saliendo a la contra cuando interceptaban el pase visitante en su propio campo.

Remontada valencianista en tres minutos

Tras el descanso, el Valencia fue a por el empate y su ambición tuvo recompensa. Las valencianas jugaban con criterio e intensidad y Ferrato empataba en el minuto 66, al aprovechar un mal despeje local. Tamarit remontaba, con gol olímpico, en el 69. En tres minutos el conjunto blanquinegro había remontado el partido y saboreaba tres puntos muy importantes.

Sin embargo, Miguélez volvía a poner las tablas en el minuto 73. Todo se complicó aún más cuando Gema, que había recibido una tarjeta amarilla en el 61, era expulsada tras recibir una rigurosísima segunda en el minuto 79.

El tramo final del choque, si bien no perdía competitividad por parte de ambas escuadras, si pecaba de falta de precisión en los acercamientos a las dos áreas.

La colegiada daba seis minutos de añadido. Paulsen evitaba el 2-3 de Rebecca E. ya superado el 90 y cada escuadra sumaba un punto más en la clasificación con el pitido final.

FICHA TÉCNICA

2 – Villarreal CF: M. Quesada, Nerea (c), Paulsen, Moreira (Miguélez, min.71), Laura, S. Medina, Cienfu, María (Martuka, min.78), Lauris (Querol, min.78), Macías (Alexia Jr., min.71), Aixa.

Banquillo: Mar (ps), I. Miguélez, Querol, Martuka, Pesantez, Alexia Jr., Figols.

Entrenador: Jordi Ferriols.

2 – Valencia CF Femenino: Jana, Tamarit (c), Lena Pérez, Nazareth, Esther (Pauleta, min.74), Soler (Ferrato, min.46), Gema, Mbadi C. (Yasmin, min.46), Rebecca E., Tere (Monente, min.84), Mascarell (Sánchez, min.60).

Banquillo: Gemma (ps), Celia, Monente, Ferrato, Pauleta, Yasmin, Sánchez.

Entrenador: Mikel Crespo.

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Goles: 1-0, Macías (min.21); 1-1, Ferrato (min.66); 1-2, Tamarit (min.69); 2-2, Miguélez (min.73).