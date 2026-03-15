¿Tercer tiro al pie del Valencia CF en tres años?

La historia reciente del Valencia CF representa la mayor degradación de la historia de la entidad de Mestalla. En el último lustro se han rebajado los objetivos del club a su mínima expresión, se ha coqueteado con el desastre del descenso de forma recurrente y los récords que copan los titulares ya nunca son positivos, sino que versan sobre goleadas en contra, rachas sin ganar, jornadas consecutivas entre los tres últimos, años seguidos sin Europa... La nueva realidad de un club que ha perdido la ambición y que lo ha demostrado cada vez que ha tenido la remota posibilidad de volver a jugar competición continental.

El partido en el Carlos Tartiere era una oportunidad de oro para posicionar al Valencia CF en la lucha por Europa si finalmente había ocho plazas, pero nuevamente dejó escapar uno de sus últimos trenes. Cuando tocaba dar el 'do de pecho', el equipo volvió a atragantarse. Porque lejos de perder con las botas puestas y fruto de una acción desafortunada, perdió con todas las de la ley, sin ir a buscar a su rival, sin trenzar jugadas, sin ser en definitiva un equipo que derroche voluntad de crecer, de demostrar que puede estar para conversaciones más importantes que la del descenso o la de la 'Zona Meriton'.

Real Oviedo - Valencia. / Eloy Alonso / EFE

Llueve sobre mojado

Esto, no obstante, no es la primera vez que ocurre. De hecho ha pasado en las últimas dos temporadas del equipo. El curso pasado, después de que Carlos Corberán obrase el milagro de sacar del pozo a un equipo que iba cuesta abajo y sin frenos en la primera vuelta, llegó al momento decisivo en disposición de pelear por una octava plaza que daba acceso a Europa. Era el equipo en mejor racha, quedaban tres partidos en disputa y estaba a solo dos puntos del Rayo Vallecano, equipo que a la postre se clasificó.

El curso pasado entregó las armas en Mendizorroza

Los valencianistas visitaban Mendizorroza con muchas opciones de poner en jaque esa plaza... pero la instaurada mentalidad perdedora del equipo volvió a florecer. El equipo generó cero osasiones claras de peligro por las tres de los babazorros y terminó perdiendo 1-0 en una jornada en la que pincharon tanto Rayo como Mallorca, dos de sus tres rivales directos por ser octavo y solo ganó Osasuna. Mayúsculo tiro al pie de un equipo que estaba obligado a ganar a Athletic Club en casa, Real Betis fuera y encender una vela para que le favorecieran los demás resultados. No ganó ninguno de los dos, dando al traste con sus posibilidades de dar un primer paso para salir de la espiral de mediocridad en la que vive sumido desde 2020.

Bronca entre jugadores del Alavés y del Valencia / EFE

También sangrante fue la bandera blanca que levantó el equipo hace dos temporadas, esta vez con Rubén Baraja en el banquillo, cuando LaLiga le invitaba a luchar por regresar a Europa. El equipo venía de salvar la categoría con el entrenador vallisoletano la temporada anterior y el Pipo consiguió que el equipo viviese alejado de esa zon baja la temporada siguiente.

Mensaje del club en forma de fichaje: Peter Federico

A pesar de las estrecheces en la confección de la plantilla, el técnico logró hacer competir a los suyos y el mercado de invierno apareció como una buena oportunidad para apostar por el equipo, por el entrenador y por el cambio de miras. La ayuda que le proporcionaron a Baraja para ello no fue otra que la cesión de Peter Federico, actual jugador del Valladolid de Segunda División. Toda una declaración de intenciones por parte de un club que rehuye la exigencia y un tiro al pie que se acabó materializando en el campo en el mes de abril.

Final indigno de una 23-24 con la clasificación 'de cara'

El equipo llegaba a la jornada 32 después de dos triunfos consecutivos ostentando la séptima plaza con 47 puntos, dos más que el Real Betis, rival al que recibía en Mestalla con la oportunidad de meterle una brecha de dos partidos... Pero perdió, recibiendo un duro golpe que no mataba ni mucho menos sus opciones europeas, pero que supuso el principio del fin.

Peter Federico en el partido contra el Alavés / EFE

En la siguiente semana visitó al FC Barcelona en Montjuïc y cayó con polémicas decisiones arbitrales, con lo que el partido siguiente frente al Deportivo Alavés en Mestalla se presentaba como una 'final' por Europa, que seguía a solamente dos puntos de distancia. Una final, además, muy asequible ya que el conjunto babazorro llegaba salvado y el partido era en casa. Pero apareció de nuevo la inconsistencia competitiva del Valencia del último lustro y cayó por cero goles a uno, la precuela de un final de temporada indigno en el que el equipo no volvió a ganar, perdiendo frente a Real Sociedad y Girona y empatando contra Rayo Vallecano y Celta de Vigo.

Por el mismo camino

A falta de diez jornadas y con una situación todavía más compleja a nivel de puntos que en las dos temporadas anteriormente citadas, el Valencia repitió en Oviedo uno de sus grandes pecados, desaparecer del mapa y diluirse competitivamente cuando los puestos europeos asoman en el horizonte, chapoteando en el lodo de la Zona Meriton como de costumbre.