Abel Caballero reclama que la FIFA vaya a Vigo tras la renuncia de A Coruña y con el Nou Mestalla como candidato

El Mundial 2030 sigue dejando titulares y tensiones políticas en España, y uno de sus protagonistas más activos es el alcalde de Vigo, Abel Caballero. En los últimos días, el regidor ha intensificado su ofensiva mediática para reclamar que la ciudad gallega sea sede del torneo, insistiendo en que su candidatura cumple todos los requisitos y denunciando obstáculos institucionales que, a su juicio, han frenado el proyecto. La carrera por organizar partidos del campeonato organizado por España, Portugal y Marruecos entra así en una fase decisiva. Asimismo, la renuncia de A Coruña genera un espacio más que da luz verde al Nou Mestalla.

Caballero ha reiterado con contundencia que Vigo merece estar en el listado definitivo “por mérito propio”, subrayando que el proyecto inicial de la ciudad era “imbatible”. El alcalde ha asegurado que la candidatura viguesa no debe depender de la renuncia de otras sedes, sino del valor técnico de su propuesta, al tiempo que ha denunciado supuestas “trabas políticas” que habrían condicionado el proceso de selección.

Exige que la FIFA vaya "de inmediato"

En este contexto, el regidor ha exigido públicamente que una delegación de la FIFA visite el estadio municipal de Balaídos “de inmediato” para comprobar el avance de las obras y evaluar in situ las posibilidades reales de la ciudad. Según su versión, la reforma de las gradas y el objetivo de alcanzar un aforo cercano a los 43.000 espectadores permitirían cumplir con los estándares exigidos por el organismo internacional.

El pulso institucional se produce además en un escenario cambiante. El mapa de sedes del Mundial 2030 aún no está cerrado y continúa sujeto a ajustes derivados de la viabilidad económica o urbanística de varios proyectos. La retirada de algunas candidaturas españolas ha reabierto el debate sobre posibles sustituciones, lo que ha dado alas a la estrategia de presión del Concello de Vigo.

"La ciudad de Vigo está preparada"

Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue moviendo ficha para reforzar su posición. El consistorio estudia nuevas actuaciones en Balaídos con el objetivo de garantizar la ampliación definitiva del estadio y consolidar la candidatura. Caballero insiste en que la ciudad está preparada para asumir el reto y en que el Mundial supondría un impulso económico y turístico sin precedentes para el área metropolitana.

Más allá del debate técnico, el caso ha derivado en un enfrentamiento político de mayor alcance. El alcalde ha vinculado la exclusión temporal de Vigo a decisiones estratégicas de diferentes administraciones y ha elevado el tono de sus declaraciones en las últimas semanas, convirtiendo la pugna por el Mundial en uno de los grandes ejes del discurso público local.

Vigo se aferra a la esperanza de entrar en el reparto

Con las inspecciones internacionales en marcha y la lista final aún pendiente de confirmación, la batalla por las sedes promete nuevos capítulos. Vigo se aferra a la esperanza de entrar en el reparto definitivo, mientras Caballero mantiene la presión mediática y política. El Mundial 2030 no solo será una fiesta del fútbol: también está demostrando ser un complejo tablero de intereses, inversiones y liderazgo institucional.