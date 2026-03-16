¿Qué es de Ferro cinco años después de su paso por el Valencia CF?

Si una mayoría de valencianistas escucha el nombre de Francisco Reis Ferreira no identificará al personaje. En cambio, sí lo hará al oír 'Ferro', su nombre futbolístico. El defensa central nacido en Oliveira de Azeméis (Portugal) permanece en un lugar preferente dentro del oscuro historial en la política de fichajes del Valencia CF liderado por la familia Lim. En enero de 2021, el zaguero de 1,91 m aterrizó en el equipo entrenado por Javi Gracia junto con Patrick Cutrone y Oliva. Los únicos fichajes durante aquella temporada en la que se comenzó a evidenciar el declive del club tras la negativa a aspirar a la élite de la Liga con las destituciones de Marcelino García y Mateu Alemany en la segunda mitad de 2019.

¿Qué ha sido de 'Ferro' cinco años después? Hoy, a punto de cumplir los 29 años, el portugués vive su mejor momento desde que despuntara con el Benfica tras ascender desde el equipo filial. Entonces, su valor de mercado subió a 18 millones de euros en diciembre de 2019. Mucho menos con el que llegó a València (5 m€) en su primer intento -en forma de cesión- por parte del Benfica de relanzar su carrera.

Top 10 de defensas centrales en Portugal

Ahora, en las filas del Estoril Praia, con el que fichó en verano de 2025 con un contrato por dos temporadas, se ha afianzado como titular desde el mes de febrero y su rendimiento lo sitúa entre los mejores defensas centrales de la Liga Portugal Betclic, curiosamente, dentro de un top 10 zagueros en el que también se encuentra el nuevo jugador del Valencia CF a partir de julio Justin de Haas.

Bednarek (Porto) 7.24 rating

Otamendi (Benfica) 7.25

Kiwior (Porto) 7.20

Ferro (Estoril) 7.15

Inácio (Sporting) 7.14

A. Silva (Benfica) 7.00

De Haas (Famalicao) 6.96

I. Ba (Famalicao) 6.96

Realpe (Famalicao) 6.94

Lagerbielke (Braga) 6.93

El renacer en casa

Ferro suma ya más partidos de los jugados la pasada campaña con la camiseta del Estrela Amadora, donde había llegado a coste cero tras un periplo de cesiones al Hajduk Split croata y al Vitesse de la liga neerlandesa. En cinco años, su valor de mercado ha pasado de los cinco millones, con los que se presentó en Mestalla, a los escasos 600 000 euros actuales.

Su paso por el Valencia resultó decepcionante, disputando solamente tres partidos y 181 minutos en la segunda mitad de la temporada. Después de abandonar el club valencianista, Reis Ferreira no se asentó en ningún lugar hasta el día de hoy, que parece que recupera sensaciones con los colores del Estoril, equipo que marcha séptimo en la clasificación de la liga lusa con 37 puntos en 26 jornadas, cinco menos que el sexto, el Famalicao de De Haas.

En tres años en la liga de Croacia, Ferro no ha alcanzado los 30 partidos. Su llegada a Portugal fue una búsqueda a la desesperada de los niveles con los que llegó a defender al primer equipo del Benfica en 67 partidos oficiales y la de la selección sub-21 de Portugal.

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El once de la última jornada en la liga portuguesa / GoalPoint

Ferro encadena seis partidos como titular por primera vez en la temporada, en los que hizo un gol al Tondela, y sobre todo con los que ha ascendido al ránking de mejores centrales del campeonato con más de diez apariciones. Suma 21 partidos, 11 como titular... y esta semana forma parte del once ideal de la Liga Portugal con De Haas a su izquierda en el eje de la zaga.