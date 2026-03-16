Gomar da las claves sobre la candidatura del Nou Mestalla para el Mundial: Fechas, sedes, visita FIFA, opciones...
El presidente de la FFCV asegura que "un Mundial en España sin València no se vería bien" y afirma que "la FIFA vendrá después del Mundial de los Estados Unidos"
El presidente de la Federación Valenciana de Fútbol (FFCV) Salvador Gomar ha valorado la retirada de A Coruña como sede para el Mundial de 2030 y la vía libre que eso supone para la candidatura del Nou Mestalla.
"La FIFA vendrá después del Mundial de los Estados Unidos y pienso que hasta esta fecha no sabremos nada, pero sí que es bueno saber sí ha habido una que renunció en Málaga y otra sede, que es Coruña, también se va a descabalgar, eso da más oportunidades a la sede del Nou Mestalla, cuyas obras van va bastante avanzadas", ha dicho en declaraciones a À Punt.
El presidente de la FFCV ha puesto fecha para una respuesta definitiva sobre la sede mundialista del Nou Mestalla. "Yo creo que un Mundial en España sin València no se vería bien. Yo creo que lo sabremos a final de año", ha asegurado Gomar.
Salva no concible un Mundial en España sin la sede de València. "En ningún momento nos hemos echado atrás, siempre hemos pensado que València será el estadio más nuevo de todas las sedes, al menos de las de España. ¿Cómo no tiene que ser València sede con 70.000 espectadores? Yo creo que será una de las mejores sedes del Mundial 2030", finalizaba Gomar.
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