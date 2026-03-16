Guedes-Danjuma: Una comparativa inevitable que duele

El nombre de Gonçalo Guedes se escribre con mayúsculas esta temporada en LaLiga. El portugués firmó un doblete este fin de semana que confirmó una vez más su impacto en la Real Sociedad y recordó inevitablemente al futbolista determinante que decidía partidos con la camiseta del Valencia CF.

Guedes apareció cuando más lo necesitaba su equipo con dos goles a Osasuna que reflejan exactamente lo que siempre fue: verticalidad, potencia y determinación en los metros finales. En San Sebastián, el portugués está encontrando continuidad y protagonismo. Su doblete a los rojillos no solo suma en la estadística, también refuerza la sensación de que la Real ha acertado con un arma ofensiva capaz de desequilibrar partidos. Cada conducción, cada arrancada, cada disparo vuelve a poner el foco en un futbolista que, cuando se siente importante, marca diferencias. Y el contexto de la Real Sociedad de Matarazzo le ayuda.

Para muchos valencianistas, verlo brillar lejos de Mestalla provoca inevitablemente una mezcla de nostalgia y admiración. Porque Guedes vuelve a ser ese jugador que aparece en los momentos clave. Una figura que se echa de menos en el actual Valencia CF.

Comparativa inevitable

La comparación inevitable y dolorosa para parte del valencianismo vuelve a poner sobre la mesa el rendimiento de Arnaut Danjuma y Gonçalo Guedes, uno con la camiseta del Valencia CF y otro con la de la Real Sociedad. Dos futbolistas que, aunque partían de expectativas similares en verano, están teniendo un rendimiento muy diferente esta temporada. Esta jornada ha sido una confirmación más.

Danjuma llegó a Mestalla con la etiqueta de extremo eléctrico, vertical y con capacidad para desequilibrar en el uno contra uno en bada o incluso arriba, como Guedes. Estaba llamado a ser el elemento diferencial del equipo en ataque. Sin embargo, su paso por el conjunto valencianista se ha estanzado en números discretos: 4 goles y 3 asistencias entre Liga y Copa siempre sin continuidad.

Todo lo contrario sucede con Gonçalo Guedes. El luso ha logrado transformar su talento en producción ofensiva constante. El dato es demoledor. Ha participado en 16 tantos: 9 goles y 7 asistencias, cifras que reflejan una influencia mucho mayor en el juego del equipo. Guedes ha cogido la bandera de la Real y se ha echado el equipo a la espalda. Danjuma nuna ha dado ese paso adelante en el equipo. El impacto ofensivo y el recorrido de un futbolista y otro en sus equipos son muy diferentes.

"La merezco"

"Desde que llegó, Matarazzo me dio mucha confianza, eso siempre es importante", reconoció Guedes a Movistar una vez finalizado el partido confirmando que "dentro del campo estoy demostrando que la merezco".

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El mejor Guedes

Guedes está a tres goles/asistencias de igualar su mejor temporada como profesional que fue la 21/22 con la camiseta del Valencia. Aquella temporada participó en 19 goles, por los 16 que lleva este año a mediados de marzo. En la 17/18 llegó hasta 17 producciones de gol y asistencia.