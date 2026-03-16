Los ocho jugadores del Valencia CF que pierden valor de mercado

El portal estadístico Transfermarkt ha actualizado este 16 de marzo los valores de mercado de la LaLiga. Una revisión desde diciembre en la que hay 156 variaciones entre las que destacan el notable ascenso de Fermín López, que se sitúa ahora con una tasación de 100 millones de euros, y la importante bajada de Jude Bellingham, que se queda en 140 M€. El MVP de Primera División no cambia, toda vez que Lamine Yamal y Kylian Mbappé se mantienen con 200 millones de euros en la cumbre. Respecto al Valencia CF, hay ocho jugadores que pieden valor de mercado. Son los siguientes:

César Tárrega

El central de Aldaia ha perdido valor al mismo tiempo que ha perdido protagonismo en el equipo. De los 15 millones con los que arrancó la temporada ha bajado a 12M. Tres millones menos, la baja más importante.

Mouctar Diakhaby

También cae en valor de mercado Mouctar Diakhaby, lastrado por las lesiones. El central, sin ficha federativa por culpa de otra grave lesión, pasa de 2,8 millones a principio de la liga a solo 2.No hay que olvidar que a finales de 2029 estuvo valorado en 30.

Dimitri Foulquier

Cae también Dimitri Foulquier a pesar de la renovación y su estatus de titular esta temporada para Corberán. Su bajo rendimiento y su lesión hasta final de temporada también le han mermado: de 1,2M a pricipio de temporada a solo un millón.

Baptiste Santamaria

Baptiste Santamaria ha sido otra de las decepciones de la temporada. Llegó al Valencia CF con un valor de mercado de 5 millones de euros y descendió a 4,5 en diciembre. Medio año después, ha bajado a 3 'kilos'.

Guido Rodríguez

También ha perdido valor Guido Rodríguez a pesar de sus buenas actuaciones en el Valencia. Su paso de la Premier, sin protagonismo, al Valencia le ha penalizado. Pasa de 6 millones a 5, aunque su tendencia ya es a la baja desde 2023.

Diego López

Diego López también ha caído en valor a pesar de su renovación y su esatus de jugador importante. El asturiano no está al nivel de los últimos años y su cotización ha bajado de 15 millones a 12. Como César Tárrega.

André Almeida

Almeida también ha visto como su cotización bajaba al mismo que descendía su nivel de protagonismo en el equipo. De 9 millones ha caído a 7,5.

Dani Raba

Otro de los daminificados es Dani Raba. El cántabro no ha explotado en el Valencia CF a pesar de sus buenas sensaciones de pretemporada. Salió del Leganés con 2,5 millones de valor de mercado. Ahora es de 1,5.

Dani Raba busa continuidad y minutos en el Valencia CF / Dani Raba/ Instagram

Los cuatro que suben

No todo son caídas de valor de mercado. Hay jugadores que a nivel individual han aumentado como es el caso de los centrales Copete (de 4 a 5M) y Eray Cömert (de 2 2,5M), el lateral izquierdo Jesús Vázquez (de 3 a 4M) y el extremo cedido por el Leeds Largie Ramazani (de 6 a 8M).

Eray Cömert celebrando en la remontada del Valencia CF - Alavés en Mestalla / RRSS Valencia CF

El Barça, flecha arriba

La sensacional temporada del Fermín con el FC Barcelona tiene repercusión en su valor de mercado. El jugador gana 30 M€, lo que no sólo le sitúa con una valoración de 100 M€, sino que le convierte en el futbolista más revalorizado de LaLiga en esta actualización.

Fermín es uno de los siete jugadores del Barça que ven crecer su valor toda vez que Marc Bernal suma 20 M€, hasta los 30 M€, mientras que Pedri y Joan García aumentan su tasación en 10 M€, por citar a los más destacados. El canario se coloca con 150 M€ igualando a Vinicius.

Pape Gueye tras ser campeón de la Copa África / Villarreal cf

Pape Gueye y Pubill

El centrocampista del Villarreal CF, Pape Gueye, es el segundo jugador más revalorizado de la presente actualización tras ganar 20 M€ para situarse con una valoración de 40 M€.

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Otra de las grandes revalorizaciones de la presente revisión es la de Marc Pubill, que sube 13 M€ hasta los 28 M€, fruto de sus grandes actuaciones en la zaga del Atlético de Madrid. El celtista Miguel Román, por su lado, suma 12,5 M€ hasta los 15 M€.