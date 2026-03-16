¿Cuándo podría debutar Renzo Saravia con el Valencia CF?

El Valencia CF no termina de arrancar. No hay manera de encarrilar tres victorias seguidas ni midiéndose con el colista. Los refuerzos de invierno han supuesto un soplo de aire fresco y rendimiento inmediato para el equipo de Carlos Corberán, aunque las lesiones no terminan de ofrecerle todo el abanico de opciones que le gustaría. El rendimiento de algunos jugadores, tampoco.

La llegada de Sadiq, Unai Núñez y Guido ha significado una clara mejoría en la columna vertebral del equipo. Mientras que el delantero nigeriano acumula tres goles y dos asistencias en los 12 encuentros disputados, tanto el defensa como el mediocentro han dotado de experiencia y buen nivel sus zonas de juego, haciéndose importantes para el técnico valenciano desde su llegada. Pero todavía falta por ver sobre el verde a Renzo Saravia.

El lateral derecho argentino tiene 32 años, por lo que se le presupone un añadido de experiencia que puede ayudar al vestuario. El problema es que llegó fuera de forma como sustituto del lesionado de gravedad Foulquier, cuando todavía no estaba Thierry al 100%. En cualquier caso, el portugués se hizo con el puesto tras ocuparlo puntualmente Unai Núñez como central adaptado a banda.

Thierry disputa un balón durante el Valencia - Oviedo / EFE

Thierry, apercibido de sanción

Todo depende de Corberán, que es quien manda, pero lo cierto es que Thierry vio ante el Real Oviedo su cuarta cartulina amarilla, lo que le pone en serio riesgo de sanción por acumulación. No es habitual que el luso sea amonestado, pero el hecho de no encontrarse en su mejor momento físico le puede llevar a cometer algunos errores que conlleven una tarjeta en un momento lado... y todavía queda mucha liga por disputarse. También es cierto que otra lesión o una simple rotación podrían sacarle del verde. Esa sería la mejor ocasión para que debutara Renzo Saravia con el Valencia CF, quien no juega un partido oficial desde el 7 de diciembre, cuando su Atlético Mineiro goleó al Vasco da Gama. Y lo hizo, además, como central diestro en línea de tres.

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