Confirmado: Sanción importante en el Sevilla FC contra el Valencia CF

El próximo enfrentamiento entre el Valencia CF y el Sevilla FC llegará marcado por una ausencia importante en el banquillo visitante. Matías Almeyda continuará sancionado después de que se confirmara el castigo derivado de su expulsión en el partido frente al Deportivo Alavés.

El entrenador ya ha cumplido cuatro de los seis encuentros de suspensión que finalmente deberá afrontar. La sanción quedó ratificada después de que el club hispalense presentara un recurso que terminó siendo revisado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Este redujo en un partido el castigo del técnico argentino.

De esta forma, el técnico seguirá fuera del banquillo en el próximo compromiso liguero frente al Valencia CF, un partido importante para ambos equipos en la lucha por sus respectivos objetivos en la temporada.

Matías Almeyda, serio en el banquillo del Sevilla FC, en plena crisis deportiva e institucional. / EFE

Una sanción que generó gran polémica

El origen de la sanción se encuentra en el encuentro disputado ante el Alavés, un partido que terminó con un episodio de máxima tensión entre el entrenador sevillista y el colegiado del encuentro, Galech Azpeteguía. El árbitro reflejó en el acta una serie de comportamientos que derivaron en la expulsión directa del técnico y en una posterior sanción disciplinaria.

Según explicó el colegiado en su informe, todo comenzó con una protesta reiterada desde el banquillo del Sevilla:"Protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo. Una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego, siguió en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto. Una vez abandonó dicha posición, pateó una botella de agua que se encontraba en el suelo de forma agresiva. Posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos".

La situación no se quedó ahí. De acuerdo con el acta arbitral, tras ver la tarjeta roja el entrenador no abandonó inmediatamente el área técnica.

El entrenador del Sevilla, el argentino Matias Almeyda. EFE/ Fernando Villar / FERNANDO VILLAR

El Sevilla recurrió la sanción

Tras conocerse la sanción, el Sevilla decidió recurrir la sanción inicial con la intención de reducir el número de encuentros de suspensión. Sin embargo, tras el proceso de revisión y la intervención del Tribunal Administrativo del Deporte, el castigo quedó fijado finalmente en seis partidos.

De ellos, el entrenador ya ha cumplido cuatro. Por lo tanto, todavía deberá completar dos encuentros más lejos del banquillo.

Ausencia en un partido clave

Esto significa que el técnico argentino no podrá dirigir a su equipo desde el banquillo en el enfrentamiento ante el Valencia CF. Una ausencia que puede tener impacto en un partido siempre exigente para ambos equipos.

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En este tipo de encuentros, la figura del entrenador en la banda suele ser clave para gestionar momentos de presión, realizar ajustes tácticos o transmitir instrucciones directas a los jugadores. En esta ocasión, el Sevilla tendrá que afrontar el compromiso sin su técnico principal a pie de campo. Un factor más en un partido que siempre suele ofrecer máxima tensión cuando se enfrentan dos históricos del fútbol español.